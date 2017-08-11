SINAV FİYASKOSUNU BAKAN YILMAZ’A SORDU

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar yine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması için TBMM’ye bir soru önergesi verdi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar yine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması için TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Baydar, Anadolu Lisesi mezunu 396 bin adaydan 138 bininin (%34), Fen Lisesi mezunu 22 bin adaydan 12 bininin (%54) bir lisans programına yerleşirken, 222 bin 925 imam hatip lisesi mezunundan sadece 40 bininin (%17) lisans tercihlerine yerleştiğini belirtti.

2017’de tercih yapma hakkı bulunan 1.8 Milyon adaydan sadece yarısının tercih yapmasının dikkat çekici olduğunun altını çizen Baydar; “Lise son sınıfta sınavlara giren 960 bin adaydan sadece 208 bini lisans programlarına yerleşirken, 625 bininin hayali seneye kalmıştır. 5 İmam Hatipliden 1’i üniversiteye yerleşebilmiştir. Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki toplam 473 bin lisans kontenjanın 50 bin 817’si, ön lisans düzeyinde de 436 bin kontenjandan 163 bin 613’ü boş kalmıştır. 2017’de üniversiteye girmek için ÖSYM’ye başvuran 2 milyon 265 bin adaydan 825 bini lisans, ön lisans ve açık öğretim fakültesi programlarından birine yerleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

Baydar bu çerçevede Meclis Başkanı’na verdiği soru önergesinde; “İmam Hatip lisesi mezunlarının üniversite yerleşme konusunda başarı ortalaması açık bir şekilde düşükken hâlâ okulların İmam Hatip Liselerine dönüştürülmesine devam edecek misiniz? Bu sonuçlara bakarak, binlerce velinin ve öğrencinin itirazlarına rağmen çevirdiğiniz İmam Hatip Liselerini eski haline dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Üniversiteye giriş oranlarında İmam Hatip mezunlarının seviyesi yerlerde sürünürken işe başlama konusundaki seviyelerinin yüksek olmasını neyle bağdaştırıyorsunuz? Üniversite yerleştirme konusunda bu vahim tablonun giderilmesi konusunda bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur? Yapılmamışsa yapmayı düşünüyor musunuz?

Bu sonuçlara bakarak, 4+4+4 gibi çağdışı bir sistemin ülkemizde uygulamaya geçmesi için hükümete akıl hocalığı yapan yandaş sendika Eğitim- Birsen dışında, eğitim ve öğretim konularında artık başka sendika ve Stk’lardan da görüş almayı düşünüyor musunuz?” sorularının Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanmasını istedi.