SICAKLIKLAR ARTACAK

Yaklaşık 2 haftadır Aydın’ı ve tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, önümüzdeki günlerde şiddetini yitirmeye başlayacak.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Aydın ili genelinde Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında kademeli olarak artış bekleniyor.

Salı gününden itibaren yağışlı hava yerini açık ve parçalı bulutlu havaya bırakırken, hafta boyunca da sıcaklıkların günden güne artacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta sonuna kadar 15 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları, Cumartesi günü yerini sağanak yağışlı bir havaya bırakacak.

Aydın’da hafta boyunca gerçekleşmesi beklenen hava tahminleri ve günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

Salı günü az bulutlu 11 derece.

Çarşamba günü az bulutlu 13 derece.

Perşembe günü az bulutlu 13 derece.

Cuma günü çok bulutlu 14 derece.

Cumartesi sağanak yağışlı 14 derece.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)