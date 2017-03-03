Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
03 Mart 2017
Aydın, Efeler, Ekonomi, Yaşam

SEZON İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Mağazalarda sezon indirimleri başladı.

Özellikle giyim sektöründeki mağazalar, yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda indirim kampanyası başlattı.

Kış mevsiminin sona ermesi ile birlikte yeni sezona giriş yapan giyim mağazaları stoklarındaki ürünleri eritmek için indirim ve çeşitli kampanyalarla sezonu kapatmak istediklerini belirttiler.
Geçtiğimiz yıllarda 15 günle sınırlı kalan indirim kampanyaları, tüketicilerin alternatiflerin artması ve yüksek rekabet nedeniyle kampanyaların süresi uzarken, bu yıl kış sezonunun vitrinleri süslemesine karşın, yeni sezon ürünlerde bile başlayan kampanyalar dikkat çekiyor.
Bayan giyim sektöründe satışa sunulan deri montlara %50 oranında uygulanan indirim bayan müşterilerin ilgisini çekerken, öte yandan erkek ve çocuk giyiminde de indirimler devam etmekte.
Alım gücünün düşmesi ve alternatiflerin artması nedeniyle mağazaların satış oranlarının düştüğünü ifade eden mağaza yetkilileri, stoklarını çeşitli kampanyalar düzenleyerek ve kar oranlarını düşürerek satışlarını arttırmaya çalıştıklarını ifade ettiler.
Görüşlerini aldığımız bazı tüketiciler ise alışveriş yapmak için özellikle sezon sonu indirimlerini beklediklerini ve böylece ekonomik anlamda da kazançlı çıktıklarını dile getirdiler.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Bosnalı'dan Fuar Değerlendirmesi
Share

BENZER HABERLER

AYBARS’TAN GAZETEMİZE TEBRİK

AYBARS’TAN GAZETEMİZE TEBRİK

ERTUĞRUL 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

ERTUĞRUL 28’İNCİ YILIMIZI KUTLADI

Aydın Vergi Dairesinden AYSO’ya Vergi Haftası ziyareti

Aydın Vergi Dairesinden AYSO’ya Vergi Haftası ziyareti

Gelir Vergisinde beyan dönemi 1 Mart’ta başladı

Gelir Vergisinde beyan dönemi 1 Mart’ta başladı

AİSYEM’DEN GİRİŞİMCİLİK PANELİ

AİSYEM’DEN GİRİŞİMCİLİK PANELİ

MUHASEBECİLER ÖĞRENCİLERE MESLEKLERİNİ TANITTILAR

MUHASEBECİLER ÖĞRENCİLERE MESLEKLERİNİ TANITTILAR

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7270

    • Euro

      3,9212

    • BIST

      89.535

    • Altın

      147,1874

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE