SEZON İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Mağazalarda sezon indirimleri başladı.

Özellikle giyim sektöründeki mağazalar, yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda indirim kampanyası başlattı.

Kış mevsiminin sona ermesi ile birlikte yeni sezona giriş yapan giyim mağazaları stoklarındaki ürünleri eritmek için indirim ve çeşitli kampanyalarla sezonu kapatmak istediklerini belirttiler.

Geçtiğimiz yıllarda 15 günle sınırlı kalan indirim kampanyaları, tüketicilerin alternatiflerin artması ve yüksek rekabet nedeniyle kampanyaların süresi uzarken, bu yıl kış sezonunun vitrinleri süslemesine karşın, yeni sezon ürünlerde bile başlayan kampanyalar dikkat çekiyor.

Bayan giyim sektöründe satışa sunulan deri montlara %50 oranında uygulanan indirim bayan müşterilerin ilgisini çekerken, öte yandan erkek ve çocuk giyiminde de indirimler devam etmekte.

Alım gücünün düşmesi ve alternatiflerin artması nedeniyle mağazaların satış oranlarının düştüğünü ifade eden mağaza yetkilileri, stoklarını çeşitli kampanyalar düzenleyerek ve kar oranlarını düşürerek satışlarını arttırmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

Görüşlerini aldığımız bazı tüketiciler ise alışveriş yapmak için özellikle sezon sonu indirimlerini beklediklerini ve böylece ekonomik anlamda da kazançlı çıktıklarını dile getirdiler.