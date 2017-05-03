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03 Mayıs 2017
Aydın, Güncel

ŞENER; “GAZETECİLER ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM EDİLMEMELİ

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle gazetemize açıklama yapan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener; “Basın özgürlüğünde Türkiye çok gerilerde yer alıyor.” dedi.

159 gazetecinin tutuklandığı, henüz iddianamelerinin bile hazır olmadığını belirten Şener; “Medyaya yönelik baskıların her geçen gün arttığı ülkemizde 159 gazeteci tutuklu. Gazeteciler özgürlüklerinden mahrum edilmemeli. Ülkelerde demokrasiler gazetecilere bakılarak anlaşılır. Gazetecilerin yaşadıkları sorunların bir an önce ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Masaya oturulup, karşılıklı çalışmalar yapılması gerekiyor.
Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımıza daha özgür ve iyi yaşam koşullarında gazetecilik yapabilecekleri 3 Mayıs’lar diliyorum.” dedi.
(KUDRET CAN)

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