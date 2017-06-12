“ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N KANI YERDE KALMAYACAKTIR”

BingÃ¶l Ä°li GenÃ§ Ä°lÃ§esi YeniyazÄ± BÃ¶lgesi’nde BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada Â J.Uzm.Onb. Ufuk DemirkÄ±ran’Ä±n ÅŸehit olmasÄ± ile ilgili olarak aÃ§Ä±klama yapan AydÄ±n Valisi Ã–mer Faruk KoÃ§ak; “Åžehit ve gazilerimizin kanÄ± yerde kalmayacaktÄ±r.” dedi.

Vali KoÃ§ak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;

“BingÃ¶l Ä°li GenÃ§ Ä°lÃ§esi YeniyazÄ± BÃ¶lgesinde BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada J.Uzm.Onb. Ufuk DemirkÄ±ran Åžehit olmuÅŸtur. Sultanhisar Ä°lÃ§esi AtÃ§a nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Åžehidimize Allah’tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na Sabr-Ä± Cemil Niyaz ederim.

Bilinmelidir ki; Milletimizi ve devletimizi bÃ¶lmek ve yok etmek isteyen iÃ§ ve dÄ±ÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼cadelemiz devam edecek, ÅŸehit ve gazilerimizin kanÄ± yerde kalmayacaktÄ±r.”

(GÃœNER DOKUYUCU)