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12 Haziran 2017
AsayiÅŸ, AydÄ±n, GÃ¼ncel, YaÅŸam

“ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N KANI YERDE KALMAYACAKTIR”

BingÃ¶l Ä°li GenÃ§ Ä°lÃ§esi YeniyazÄ± BÃ¶lgesi’nde BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada Â J.Uzm.Onb. Ufuk DemirkÄ±ran’Ä±n ÅŸehit olmasÄ± ile ilgili olarak aÃ§Ä±klama yapan AydÄ±n Valisi Ã–mer Faruk KoÃ§ak; “Åžehit ve gazilerimizin kanÄ± yerde kalmayacaktÄ±r.” dedi.
Vali KoÃ§ak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;
“BingÃ¶l Ä°li GenÃ§ Ä°lÃ§esi YeniyazÄ± BÃ¶lgesinde BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada J.Uzm.Onb. Ufuk DemirkÄ±ran Åžehit olmuÅŸtur. Sultanhisar Ä°lÃ§esi AtÃ§a nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Åžehidimize Allah’tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na Sabr-Ä± Cemil Niyaz ederim.
Bilinmelidir ki; Milletimizi ve devletimizi bÃ¶lmek ve yok etmek isteyen iÃ§ ve dÄ±ÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼cadelemiz devam edecek, ÅŸehit ve gazilerimizin kanÄ± yerde kalmayacaktÄ±r.”
(GÃœNER DOKUYUCU)

 

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