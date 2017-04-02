SATRANÇ TURNUVASI’NA YOĞUN KATILIM

Aydın Barosu tarafından 3 yıldır düzenlenen, Aydın Barosu 3’üncü Geleneksel Satranç Turnuvası, cumartesi ve pazar günleri Efeler kent merkezinde gerçekleştirildi.

Aydın Barosu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvaya 110 minik satranç sporcusu katıldı.

2006 ve öncesi doğanlarla, 2007 ve sonrası doğanlar olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenen turnuva maçlarının sonunda her iki kategoride ilk 3’e giren sporculara kupa ve madalya, ilk 10’a giren sporculara da madalya ve katılım belgesi verildi.

1-2 Nisan 2017 günlerinde gerçekleşen 2 günlük turnuva boyunca 4 satranç hakemi görev yaptı.

Minik satranç sporcuları birbirlerini yenmek için zihinlerinin tüm kapasitesini sonuna kadar kullanırken, veliler de çocuklarının maçlarını salonun yan tarafındaki açıkhava mekanında heyecanla beklediler. Ayrıca satranç oynanan salonun camekanlarla çevrili olması, velilerin maçlar boyunca çocuklarını rahatlıkla izleyebilmelerini sağladı.

Turnuvanın ayrıntıları hakkında Mücadele gazetesinin sorularını yanıtlayan Turnuva Direktörü Yaşar Madak, Aydın Barosu’nun evsahipliğinde gerçekleşen turnuvanın çok güzel bir atmosferde gerçekleştiğini, geçen yıllara göre bu yıl katılımın daha da arttığını belirterek, özetle şunları söyledi:

“Her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılan Aydın Barosu’nun Geleneksel Satranç Turnuvası’nın 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Turnuva, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2 kategori halinde düzenlendi. 2006 ve öncesi doğanlarla, 2007 ve sonrası doğanlar olmak üzere bu 2 kategoride toplam 110 sporcu vardı. İzmir ve Denizli gibi değişik illerden gelen sporcular da vardı. Sporcular hafta sonu yoğun bir şekilde yarıştılar. Son turun sonunda her iki kategoride ilk 3’e girenlere kupa ve madalya, ilk 10’a girenlere de madalya ve katılım belgesi verildi.

Baro’muzun geçen yıllarda yaptığı turnuvaları baz alırsak, geçen yıllara göre daha yüksek bir katılım vardı.

Şunu söylemekte fayda var: Aydın’da eğer satranç sporunun gelişmesi, ilerlemesi isteniyorsa, Aydın Barosu gibi diğer sivil toplum örgütlerinin de bu tür etkinlikleri yapmalarında fayda var. Umarım onlar da bunu okurlar, bu etkinlikleri görürler ve kendileri de bu konuda bir yön çizerler.

Satrancın gelişmesini istiyorsak bu tür etkinliklerin yapılması lazım. Bizim açımızdan ve sporcular açısından bakıldığında, ne kadar fazla etkinlik yapılırsa o kadar iyi olur. Velilerin de böyle bir etkinlikle bulunuyor olması, onların ve kendi çocuklarının bir arada vakit geçirebiliyor olması ayrıca kaynaşmayı da sağlıyor.

Burada çok güzel bir ortam oluştu.

Bu turnuvanın şöyle de bir özelliği vardı:

Geçtiğimiz hafta Aydın’da federasyonun düzenlemiş olduğu aday hakem kursu vardı. Bu aday hakem kursunda başarılı olan hakem arkadaşlarımızdan 2’si bu turnuvada ilk defa görev aldı. Bu da Aydın satranç hakem camiası adına güzel bir gelişme. 14 hakemimiz geçen haftaki kurs sonucunda başarılı olmuştu. Önümüzdeki haftalardan itibaren de bu hakem arkadaşlarımızı değerlendireceğiz, turnuvalarda görevlendireceğiz.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)