“RİZE BELEDİYESİ’Nİ UYARIYORUZ: BU HADSİZLİĞE DERHAL SON VERİN”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, Rize Belediyesi’nin Atatürk heykelini kaldırmasına tepki gösterdi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, Rize Belediyesi’nin Atatürk heykelini kaldırmasına tepki gösterdi.

ADD Aydın Şubesi Başkanı Günver Güneş, şube yönetimi adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Rize’de Valilik bahçesindeki ‘Atatürk ve Gençlik’ Anıtı’nın kaldırılmasının ardından, şimdi de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli hedef alındı.

Rize’nin AKP’li belediyesi, askerimiz ve polisimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında teröre karşı mücadele ederken, son derece pervasızca bir uygulamaya imza atarak, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini bulunduğu yerden kaldırdı.

Milli birliğe, ulusal bütünlüğe, tarih bilincine, vefa duygusuna bundan daha büyük zarar verilemezdi.

Böylece, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının ardından iktidar tarafından dillendirilen birlik ruhunun ‘sözde’liğini, Rize Belediye başkanı ispatlamıştır.

Rize Belediyesi’nin bu eylemi insan aklının almayacağı bir eylemdir. Adeta, Türk Ulusunun Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirdiği kurtuluş ve kuruluş mücadelesinden rövanş alınmak istenmektedir.

Kaldı ki bu olay, Rize’de Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini hedef alan ilk olay değildir. Daha önce de, Valilik bahçesindeki ‘Atatürk ve Gençlik’ Anıtı, Rize Devlet Hastanesi’ne otopark yapımı gerekçesiyle kaldırılmış, inşaat yıllar önce bittiği halde anıt yerine koyulmamıştır.

Atatürk herhangi bir geçmiş zaman kahramanı değildir. 20. yüzyılın başında bu topraklarda gerçekleştiği kurtuluş ve kuruluş devrimi dünden bugüne, bugünden geleceğe ışık tutmaktadır.

Atatürk’ün ışığından uzaklaşmanın bedelini Türkiye olarak 15 Temmuz’da en acı biçimde yaşadık. CIA güdümlü 15 Temmuz Fethullahçı kalkışma, en değerli ortak paydamızın laik ve demokratik Atatürkçü Düşünce olduğunu ortaya koymuştur.

Bu doğrultuda Rize Belediyesini uyarıyor, Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini hedef alan girişimlerine sonlandırmaya çağırıyoruz. Atatürk ve Atatürkçü Düşünce koşullar gerektirdiğinde sığınılacak geçici bir liman değildir. Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Türkiye’nin demokratik geleceğinin, günümüz dünyasının da barış umudunun güvencesidir.

Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk Devrimi, 21. yüzyılda bizi hem yurtta hem de dünyada barışa götürecek en gerçekçi proje olarak insanlığın gündemindedir. Öncelikle, İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren etnik ve dini cemaat temelli çatışmaları da sonlandıracak anahtar bu projedir.

Hem Türkiye’de hem dünyada yolunu bulmakta zorluk çekenler için Atatürk ve Atatürkçü Düşünce’nin ışığı önümüzde kutup yıldızı gibi takip edilmeyi beklemektedir. Onun ışığını görmemekte ısrar edenler artık gözlerini açıp gerçekleri görmelidirler.

Ulusumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e her zaman sahip çıktı ve sonsuza kadar da sahip çıkacaktır. Atatürk’ün sevgisini kalbimizden, düşüncelerini aklımızdan silmeye gücünüz yetmeyecektir.” (HABER MERKEZİ)