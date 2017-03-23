RİSALET GERMEN’E SON VEDA

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanı Risalet Germen son yolculuğuna uğurlandı.

Emniyet Eczanesi’nin sahibi Yalçın Germen’in eşi ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanı Risalet Germen önceki gün soğuk algınlığı nedeniyle kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 40 yıldır Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanlığı görevini yürüten Risalet Germen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs yardımı konusunda aktif çalışmalarıyla tanınıyordu.

83 yaşında hayata gözlerini yuman Risalet Germen için Bey Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Risalet Germen’in eşi Yalçın Germen, kızları Leman Germen ve Sinem Kuyumcu, damadı Dr. Adnan Kuyumcu ve torunları cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Torunları ve çocukları cenaze töreninde yardım severliği ile herkesin sevgisini kazanan Germen’in tabutuna sarılarak ebediyete uğurladılar.

Germen’in cenaze namazına; Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan , Aydın Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncer Erdemir, Kadın Efeler Derneği Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, Türkiye Yardımsevenler Derneği’nin üyeleri ve ailenin yakınları katıldı.

Risalet Germen’in cenazesi Tellidede Mezarlığı’nda toprağa verildi.