Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
23 Mart 2017
Aydın, Efeler, Yaşam

RİSALET GERMEN’E SON VEDA

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanı Risalet Germen son yolculuğuna uğurlandı.
Emniyet Eczanesi’nin sahibi Yalçın Germen’in eşi  ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanı Risalet Germen önceki gün soğuk algınlığı nedeniyle kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
Yaklaşık 40 yıldır Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aydın Şube Başkanlığı görevini yürüten Risalet Germen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs yardımı konusunda aktif çalışmalarıyla tanınıyordu.
83 yaşında hayata gözlerini yuman Risalet Germen için  Bey Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Risalet Germen’in eşi Yalçın Germen, kızları Leman Germen ve Sinem Kuyumcu, damadı Dr. Adnan Kuyumcu ve torunları cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.
Torunları ve çocukları cenaze töreninde yardım severliği ile herkesin sevgisini kazanan Germen’in tabutuna sarılarak ebediyete uğurladılar.
Germen’in cenaze namazına; Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan , Aydın Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncer Erdemir, Kadın Efeler Derneği Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, Türkiye Yardımsevenler Derneği’nin üyeleri ve ailenin yakınları katıldı.
Risalet Germen’in cenazesi Tellidede Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR SAHİBİ GÜLEN"
Share

BENZER HABERLER

Başkan Saraç’tan esnaf ve sanatkara yeni nesil yazarkasa uyarısı

Başkan Saraç’tan esnaf ve sanatkara yeni nesil yazarkasa uyarısı

BOMBA DEĞİL BEBEK GİYSİSİ ÇIKTI

BOMBA DEĞİL BEBEK GİYSİSİ ÇIKTI

Mahkeme Başkanından sözde imama Ergenekon tepkisi

Mahkeme Başkanından sözde imama Ergenekon tepkisi

FETÖ’nün Sözde Didim İmamı, Gülen’i Lanetledi

FETÖ’nün Sözde Didim İmamı, Gülen’i Lanetledi

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ DANIŞANLARINDAN TİYATRO GÖSTERİSİ

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ DANIŞANLARINDAN TİYATRO GÖSTERİSİ

FETÖ DAVALARI GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

FETÖ DAVALARI GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Perşembe 03/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C.
Açık
Perşembe 03/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C. Rüzgâr D, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6181

  • Euro

    3,9057

  • BIST

    89.748

  • Altın

    145,5627

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE