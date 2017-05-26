Ramazan, Serin ve Yağışlı Havayla Başladı

Aydın ve ilçeleri, Ramazan ayına serin ve yağışlı havanın etkisinde girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen Aydın ve çevresinde etkili olan serin ve yağışlı havanın bu etkisini 31 Mayıs Çarşamba günü akşamına kadar sürdüreceği kaydedildi. Açıklamada, sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlarla birlikte bölge genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği vurgulandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ayrıca, serin ve yağışlı havanın 1 Haziran Perşembe gününden itibaren Aydın ve ilçelerini terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artarak, Ramazan ayının 2 ve 3. haftasında mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Ramazan ayının son haftasında ise hava sıcaklıklarının Aydın genelinde artarak mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor. (İHA)