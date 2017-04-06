Plaket şoföre, altın hanımına verildi

Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geleneksel hale getirilen ayın şoförü ödülünü Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken’in elinden aldı. Mart ayında gerek çalışmaları gerekse örnek davranışları ile ayın şoförü seçilen Hulisi Beğiç, eşi ile birlikte ödüllendirildi.

Törende ayın şoförüne plaket sunulurken, şoförün eşine de altın gönderildi.



Aydın Şehiriçi Kooperatifi’nin bulunduğu Son Durak Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül töreninin bu ayki konuğu Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve yönetim kurulu üyeleri oldu.

Aydın’da şehiriçi taşımacılık hizmeti veren şoförler ve Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ile birlikte kahvaltı yapıp hasbıhal eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Dünyanın en zor işlerinden birini yapmalarına rağmen Aydın’da şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan şoförlerimizin hoşgörüsü takdire şayandır. Her gün sabah ‘Bismillah’ diyerek kontak çevirip yola çıkan bu insanlarımız sabahtan akşama kadar şehirdeki insanları gidecekleri yere ulaştırmak için ciddi fedakarlık göstermektedir. Münevver insanların yaşadığı şehir olan Aydın’ın şoförlerinin de münevver olduklarını görüyoruz. Her ay bir tanesi bir adım öne çıkıyor. 22 aydır bu yarışı ve etkinliği sürdüren Aydın Şehiriçi Minibüsleri Kooperatifi’nin Başkanı Okan Yalçın’a ve yönetim kurulu üyelerine tebrik ediyorum. Aydın’da şehirle hemhal olmuş bütünleşmiş şoför esnafımızı da kutluyorum” diyerek önemsediği bu etkinliğe bizzat yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldığını ifade etti.

AYTO Başkanı Hakan Ülken daha sonra ayın şoförü plaketi ile şoförün fedakar eşine iletilmesi için hazırlanan altını Hulisi Beğiç’e takdim etti.

“Tüm kahrımızı hanımlarımız çekiyor”

Aydın Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ayın şoförünü ödüllendirirken başarılı şoförlerin gizli kahramanları hanımlarını da unutmadıklarını belirterek “Bir kişinin işinde başarılı olmasının temel şartlarından biri de evdeki hanımıdır. Akşama kadar tüm şehrin kahrını çeken şoförlerimizin kahrını da aslında evde hanımları çeker. Bu nedenle Aydın Şehiriçi Minibüs Kooperatifi olarak başarıyı sadece direksiyon başındaki erkeğe değil, erkeğin başındaki hanımın payını da düşünerek ödüllendiriyoruz. Bu nedenle plaketi şoföre, altını da şoförün hanımına veriyoruz” dedi. (İHA)