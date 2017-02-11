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11 Şubat 2017
Aydın

PEKAY’dan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Aydın Şube Başkanı Nur Baştuğ ve dernek yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.
PEKAY Aydın Şube Başkanı Baştuğ, PEKAY dernek yönetimiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu’da, “Nazik ziyaretlerinden dolayı Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneğine çok teşekkür ediyorum. Derneğin ileride yapacak olduğu kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik projelerinde yer almaktan bir kadın olarak mutluluk duyarım. Dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

 

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