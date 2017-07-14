Özmeriç’ten 15 Temmuz Mesajı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydın Şoförler Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, “Tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yer alan 15 Temmuz hain darbe girişimi aziz milletin geri püskürtmesi ile milli irade zaferine dönüşmüştür. Bu olay tarih boyunca unutulmamalıdır” dedi.

Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla TESKOMB tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Aydın’da cadde ve sokaklardaki iş yerlerine ve toplu taşıma araçlarına “15 Temmuz Milletin Zaferidir” afişleri asılarak esnaf ve sanatkar da darbe girişimini kınadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, Efeler Diyarı Aydın’da da o gece ciddi hareketliliğin yaşandığını ve esnaf ve sanatkarın da milli irade için günlerce ayakta kaldığını belirtti.

Başkan Özmeriç; “Asla unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene saygı duyan bu millet tarafından geri püskürtülmüş ve hainler kirli emellerine ulaşamamıştır. Hamuru ahlak ve erdemle yoğrulan Ahilik geleneğinden gelen biz esnaf ve sanatkarlar 15 Temmuz Destanı’nı yazan kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi. (İHA)