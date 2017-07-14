Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
14 Temmuz 2017
Aydın, Güncel

Özmeriç’ten 15 Temmuz Mesajı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydın Şoförler Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, “Tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yer alan 15 Temmuz hain darbe girişimi aziz milletin geri püskürtmesi ile milli irade zaferine dönüşmüştür. Bu olay tarih boyunca unutulmamalıdır” dedi.
Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla TESKOMB tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Aydın’da cadde ve sokaklardaki iş yerlerine ve toplu taşıma araçlarına “15 Temmuz Milletin Zaferidir” afişleri asılarak esnaf ve sanatkar da darbe girişimini kınadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, Efeler Diyarı Aydın’da da o gece ciddi hareketliliğin yaşandığını ve esnaf ve sanatkarın da milli irade için günlerce ayakta kaldığını belirtti.

Başkan Özmeriç; “Asla unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene saygı duyan bu millet tarafından geri püskürtülmüş ve hainler kirli emellerine ulaşamamıştır. Hamuru ahlak ve erdemle yoğrulan Ahilik geleneğinden gelen biz esnaf ve sanatkarlar 15 Temmuz Destanı’nı yazan kahraman şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Adalet Yürüyüşü'nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu
Share

BENZER HABERLER

ŞEHİTLER İÇİN KAN BAĞIŞI

ŞEHİTLER İÇİN KAN BAĞIŞI

“İLKEMİZ, ‘ÖNCE ÜLKEMİZ’DİR”

“İLKEMİZ, ‘ÖNCE ÜLKEMİZ’DİR”

15 TEMMUZ’UN DİRENEN MANŞETLERİ KİTAPLAŞTI

15 TEMMUZ’UN DİRENEN MANŞETLERİ KİTAPLAŞTI

BARO’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

BARO’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

“MİLLİ ŞUUR AYAKTA DEĞİLSE, MİLLET ÖLÜM YATAĞINDADIR”

“MİLLİ ŞUUR AYAKTA DEĞİLSE, MİLLET ÖLÜM YATAĞINDADIR”

Efeler Belediyesi haşerelere savaş açtı

Efeler Belediyesi haşerelere savaş açtı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 07/14 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C.
Açık
Cuma 07/14 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. Rüzgâr G, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5385

  • Euro

    4,0545

  • BIST

    105.176

  • Altın

    139,7904

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE