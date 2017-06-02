Özmeriç, “Plakaları uygun olmayan araçlar, ağır kusurlu sayılacak”

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 3 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan araç muayane kusur tablosu ile plakası uygun olmayan araçların ağır kusurlu sayılacağını belirterek araç sahiplerini uyardı.

Özmeriç, “3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, plakada yazıların ortasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olmasının ağır kusur kapsamına alındı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından araç muayenelerinde uygulanan kusur tablolarında yapılan değişiklikle, araç plakaları uygun olmayan araçlara vize verilmeyecek. 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek” dedi.

Plakaları uygun olmayan araç sahiplerinin standartlara uygun olarak plakaları değiştirmeleri gerektiğini ifade eden Özmeriç, “Plakalarını değiştirmek isteyen araç sahipleri önce Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne giderek gerekli formaları doldurmaları gerekiyor. Daha sonra bu belge ile il ve ilçelerde Şoförler Odalarında ve kayıt tescil bürolarında değiştirilebilecekler” dedi. (İHA)