Özmeriç, bayramda seyahat edecekleri uyardı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Ramazan Bayramı tatili ile birlikte yollarda trafiğin arttığını ve bayram boyunca yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirterek yola çıkacak sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının yorgunluğun artmasına ve dikkat dağınıklığına da neden olduğunu belirten Özmeriç, yola çıkacakların öncelikle dinlenmiş vaziyette ve havanın serin olduğu saatleri tercih etmesini uzun yolculuk yapanların ise iki saate bir mutlaka mola vermesini önerdi.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın ve çevresinde bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun 2-3 kat artmasının beklendiğini belirtti. Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birlikte 4 gün olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Ramazan Bayramı tatili ile birlikte yaz tatiline çıkışlar nedeniyle yollar çok kalabalık olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 2008-2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan dönemde şehirlerarası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı. Kurban ve Ramazan bayramlarında meydana gelen trafik kazaları bilançosu maalesef artıyor. Normal zamanda günde ortalama 12 kişi hayatını kaybederken, bu rakam bayramlarda 18-22 kişiye kadar çıkabiliyor. Trafikte yer alan her sürücü, hatta yaya ve yolcuların da üzerine düşen sorumlulukları bulunuyor. Ön arka koltuk ayrımı gözetmeksizin araç ile seyahat eden herkes mutlaka kemer taksın” diyerek herkesin bayramını kutladı. (İHA)