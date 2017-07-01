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01 Temmuz 2017
Aydın, Yaşam

Özmeriç: “Aracı sinirlenmeden kullanmak maharettir”

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, son zamanlarda trafikte hoşgörünün azaldığını ifade ederek, “Aracı sinirlenmeden kullanmak maharettir” dedi.
Aydın’da en güçlü ve en fazla üye sayısına sahip sivil toplum örgütlerinden biri olan Aydın Şoförler-Otomobilciler-Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası’nın Başkanı Semih Özmeriç, şoförlerin önemli bir görevi icra ettiğini belirterek trafik kurallarının öneminden bahsetti. Son dönemde artan trafik kazaları nedeniyle trafikte saygı ve hoşgörünün önemine değinen Özmeriç, araç kullanan insanların öfkelerine yenik düştüklerini kaydetti. Özmeriç, aracıyla trafiğe çıkanlara hoşgörülü olmaları yönünde de telkinlerde bulundu.
Şoförlük mesleğinde insan psikoloji çok önemli olduğunun altını çizen Özmeriç, “Trafiğe ruhsal dengesi bozuk olanlar çıktığında bazı zaman ortaya katliamlar çıkıyor. Artık teknik olarak araç kullanmak zor bir durum değil. Artık aracı sinirlenmeden kullanmak maharettir. Bununla birlikte trafik kurallarına da uymak çok önemlidir. Aydın Türkiye’nin önder toplu taşıma araçlarına sahip illerden birisidir. Bununla ilgili alınması gereken ne tür önlemler varsa şoförler olarak biz her zaman elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Biz şoförler hata yapamayız. Biz hata yaptığımızda bütün şoför esnafına mal olur. Trafik kuralları uygulanması gereken ve derin araştırmalar sonrasında ortaya çıkan kurallardır. Eskiden araç fazla değildi ancak günümüzde artan araç sayısı ile birlikte kazalar da arttı. En küçük bir ihlalde kazalar meydana geliyor” dedi.
Trafikte saygının çok önemli olduğuna değinen Özmeriç, “İnsanlar aracın üzerine çıktığında makineden almış olduğu gücü kendi gücüymüş gibi sanıyor ve bir üstünlük ortaya koymaya çalışıyor. Biz bu işi yapmak zorundaysak önce saygı duymayı ardından da empati yapmayı öğrenmeliyiz. Şoförlerimize davranış üzerine eğitimler veriyoruz. Özellikle öfke kontrolü eğitimi çok faydalı oluyor. Hem kendi kooperatiflerini hem de kendi paralarını koruma şoförlük mesleğini sanatkar olarak iyi yapıldığını kanıtlanması anlamında Aydınlı şoförlerimiz önemli bir görevi yerine getiriyorlar” diye konuştu.
Kazalarda en büyük suçun insanlarda olduğunu vurgulayan Özmeriç, “Yapılan araştırmalara göre önceden yol ve araç faktörünün neden olduğu kazalar artık günümüzde azaldı. Bölünmüş yolların fazlalığı ve araç kalitelerinin iyi olduğu açık ve net. Günümüzde trafik kazalarında en önemli faktörün insan faktörü olduğu kaçınılmazdır. Yönetmelik ve yasalar çok uzun araştırmalar sonucunda yapılmış ve insan hayatını koruyan yasalardır. Bu kurallara tartışmadan kesinlikle uymamız hepimiz için çok önemlidir. Çünkü günümüzde trafik, insan hayatını ilgilendiren en önemli oluşumlardan bir tanesidir. Trafik kurallarını biliyoruz ama uygulamıyoruz. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Şoförler odası olarak yaptığımız araştırmalar sonunda bu etkenin psikolojik olduğunu ve insanlar araç kullanırken öfkelerini kontrol edemedikleri ortaya çıkmaktadır. Biz hoşgörülü olmalıyız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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