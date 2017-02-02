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02 Şubat 2017
Aydın, Efeler, Güncel

Özakcan’dan, Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıl mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Aydın halkı; 3 Şubat 1931 tarihinde 86 yıl önce Ata’sını Cumhurbaşkanı olarak ağırlamıştı. Atatürk, düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle yaşadığı çağı aşan ve her dönemde güncelliğini koruyan büyük bir liderdir. Liderliğin verdiği sorumlulukla savaş koşullarında ulusal bilinci arttırmak amacıyla çıktığı yurt gezilerine kaldığı yerden devam etmiştir. Anadolu’nun ekonomik, siyasi ve kültürel yönden durumunu tespit etmek, Anadolu’daki değişimleri, gelişimleri ve yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için birçok il ve ilçeye ziyaretlerde bulunmuştur. Onun ziyaret ettiği ve ziyaretinin önemli sonuçlar yarattığı şehirlerden biri de Aydın ilimizdir. Büyük önderi gönüllerinde taşıyan, akıllarında yaşatan Aydınlılar için 3 Şubat; gururun taçlandığı bir tarihtir. Bugün, Aydın halkının Ata’sına bağlılığını ve sevgisini kalbinde ve gönlünde yaşattığı, unutmadığı ve unutmayacağı bir gündür.Milli mücadele yıllarındaki gayret ve başarıları Atatürk tarafından takdir edilen Aydınlılar 86 yıldır taşıdıkları bu gururu, her 3 şubat günü coşku içerisinde yaşamış ve bundan sonraki 3 şubatlarda da yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Önder Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. Yıldönümünü kutluyor ve bu önemli gün dolayısıyla, bize vatanımızı armağan eden, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmet duyguları ile anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (HABER MERKEZİ)

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