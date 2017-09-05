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05 Eylül 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Yaşam

OTOGAR’DA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kamu çalışanları için 9 gün, özel sektör için 4 gün süren bayram tatilinin ardından, Efeler kent merkezinde bulunan Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde büyük yoğunluk yaşandı.

Bayramın 4’üncü günü dönüş yolculuğuna çıkan tatilciler, otogarda büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Gün boyunca otobüs seferlerinde boş yer bulmakta büyük zorluk yaşanırken, yoğunluk nedeniyle pek çok firmanın ek seferler koyduğu gözlendi.
Özellikle Aydın-İzmir seferlerinde hiç boş yer kalmazken, bayram tatilini tamamlayıp İzmir’e dönmeye çalışan yurttaşlar, İzmir otobüslerinde yer bulabilmek için otogarda epeyce mücadele vermek zorunda kaldılar.
Öte yandan, bayram tatili nedeniyle yaşanan bu yoğunluk, son aylarda ekonomideki durgunluk ve turizmdeki daralma nedeniyle zor günler yaşayan otobüs firmalarına adeta can suyu oldu.
(Kudret Can)(ÖZEL HABER)

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