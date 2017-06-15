“Bağımsızlık, özgürlük meşalesi Malgaç’ta yakıldı” diyen ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, Milli Mücadele ve Yörük Ali Efe Gibi Kahramanların hamasetle değil, Milli Mücadele’nin bir çok özelliği ile tarihsel bir değer taşıdığına dikkat çeken Güneş; “Bu savaş dünyada ilk kez silahları elinden alınmış, orduları dağıtılmış, ülke toprakları işgal edilmiş ve her şeyden önemlisi insan kaynaklarını büyük ölçüde yitirmiş yoksul bir ulusun ölüm kalım savaşıdır. Bu ölüm kalım savaşının en önemli kısmını Kuva-yı milliye’nin direnişi oluşturur. Kuva-yı Milliye direnişinin en önemli eylemlerinden biri Aydın’da başında Yörük Ali Efe’nin bulunduğu yerel milis güçleri tarafından 16 Haziran 1919 tarihinde gerçekleştirilen Malgaç Baskınıdır.” dedi.

“ONLARIN YAKTIĞI MEŞALEYİ SÖNDÜRMEYECEĞİZ”

Aydınlıların, Malgaç Baskını’nı ve Milli Mücadele sırasında ataların yaptığı fedakarlıkları asla unutmamaları gerektiği vurgusu yapan Güneş; “16 Haziran direnişine imza atanlar gelecek nesillere, bağımsız, başı dik, onurlu ve özgür bir ülke bırakmak için gözlerini kırpmadan, canlarını bu vatan için verdiler. Bizim görevimiz onların yaktığı meşaleyi söndürmemek olmalıdır. Aydın ve Aydınlı, Malgaç Baskını’nı ve Milli Mücadele sırasında atalarının yaptığı fedakarlıkları asla unutmamalıdır. Bugün M. Kemal Atatürk’ü, Aydın’ın şanlı direnişini küçümseyenler, görmezden gelenler, varlıklarını borçlu oldukları 98 yıl önce yokluklar içinde gerçekleştirilen tarihin kaydettiği bu onurlu mücadelesini hatırlamak mecburiyetindedirler. Hainler istedi diye kahramanlar unutulmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ADD OLAN BİTENE SEYİRCİ KALMAYACAK”

Güneş; “Aradan 98 yıl geçti. Ülkemizin yönetim kademelerinde olanlar tarafından, yeraltı ve yer üstü kaynaklarımız, tüm ulusal değerlerimiz emperyalistlere peşkeş çekilmektedir. Bugün vatan hainleri anılmakta, kahraman yerine konulmakta ve isimleri çeşitli kuruluşlara verilmektedir. Bunlardan başka Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milleti’nin değerlerine saldırılarak, ülke bütünlüğünü dağıtmaya, etkisizleştirmeye ve parçalamaya yönelik eylemlere her an tanık oluyoruz. 98 yıl sonra, bugün ülkemizde kimi emperyalist beslemeler mütareke ve işgal yıllarının mandacılığını, sömürgeciliğini hala dillendirebilmektedirler. Bağımsızlığımız yok edilmeye çalışılırken, Cumhuriyetimizin içi boşaltılırken Atatürkçü Düşünce Derneği olan biteni sessizce seyretmeyecek, “gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde” bulunanlarla mücadelesini tüm yurtseverler gibi kahramanca sürdürecektir.” dedi.

“ADD, KUVA-YI MİLLİYE İLE BİRLİKTEDİR”

“Milletlerin tarihini hainler ve inkarcılar değil bir dava uğruna mücadele edenler ve kahramanlar yapar” diyen Güneş açıklamasında şunları kaydetti;