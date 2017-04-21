ÖĞRENCİLERDEN ÇERÇİOĞLU’NA 23 NİSAN ZİYARETİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın’a gelen Romanya Halk Oyunları topluluğu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarete Dans eğitmeni Stroian Zaharie, öğretmenlerden Şutueu Teofil, Halil Emre Üzek, Ayşen Elalmış ile öğrenciler katıldı. Dans eğitmeni Stroian Zaharie, Aydın’ı her yönden çok beğendiklerini belirterek, kendilerini bu fırsatı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR”

Romanya Halk oyunları topluluğuna ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenleyeceğimiz etkinliklerle kutlayacağız. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Romanyalı öğrencilerimiz aynı zamanda birer kültür elçileridir. Romanya Halk Oyunları topluluğuna ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NUN HAYRANIYIZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Koleji öğrencileri de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Encümen Toplantı Salonu’nda minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Çerçioğlu, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Çerçioğlu hakkında düşüncelerini ifade eden öğrenciler, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun büyük hayranıyız, çok başarılı buluyoruz. Yakından gördüğümüz için çok mutluyuz. Bize en güzel bayram hediyesi oldu” diye konuştular.

Minik öğrencilerin ziyaretinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ziyarete katılan öğrencilerin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak derslerinde başarılar diledi.

(HABER MERKEZİ)