Nazilli Ticaret Odası’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yönetim kurulu olarak Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret ettiklerini belirterek, ziyarette Nazilli Ticaret Odası’nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Yapılan ziyaretten dolayı Nazilli Ticaret Odası yönetimine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu “Nazilli ve Aydın’da bulunan tüm odalarımız bizim için önemli ve değerlidir. Her zaman Nazilli Ticaret Odası ile Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak işbirliğine hazırız. Nazilli Ticaret Odası yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu. (İHA)