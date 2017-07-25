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25 Temmuz 2017
Aydın, Eğitim, Güncel, Siyaset

“MÜFREDAT ANAYASAYA AYKIRIDIR”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı müfredatına çeşitli siyasi parti ve sendikalardan tepkiler devam ediyor.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da açıklanan yeni müfredatı; “AKP Hükümeti’nin genlerindeki Cumhuriyet düşmanlığının yeniden açığa çıktığını bize gösteren bir girişimdir.” şeklinde yorumladı.
“ANAYASAYA AYKIRIDIR”
Reyhan; “İlkokul  çağından başlayarak çocuklarımızı dindar, az  dindar, dinsiz yada mezhebine göre ayıran yaklaşımlar bu Cumhuriyetin  değerlerine uymaz. Milli Eğitim’in temel kanunlarına da uymaz. Açıkça Anayasaya aykırıdır.” dedi.
“YASAL SÜREÇ BAŞLATTIK”
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda,  bazı kurum ve kuruluşlarda mescit ve abdesthane zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Bayır;  “Bu ne demektir, bu Türkiye’nin PKK’yla, FETÖ ile savaştığı, aslında ABD ile fiilen savaş pozisyonuna geldiği bir süreçte iç cephede bölünme anlamına gelmektedir. Mescide giden çocuklar, gitmeyen çocuklar gibi. Çocuklarımızı daha çocuk yaştan itibaren, yurttaşlarımızı birbirinden ayrıştıran bir yaklaşımdır. Bu kesinlikle eğitim birliğiyle, tedrisatla bağdaşmayan bir harekettir. Partimiz bu konuyla ilgili de yasal süreçler başlatmıştır. Milli Eğitimin genlerini değiştiren bu tip yaklaşımları asla kabul edilemez buluyoruz. Ana muhalefetin tepkilerini de son derece cılız buluyoruz. Bu hayati bir konudur ve asla ertelenemez, ötelenemez, görmezden gelinemez.” diye konuştu.
(KUDRET CAN)

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