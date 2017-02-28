MÜCADELE 28 YAŞINDA!

Kurulduğu günden bugüne kadar, basın meslek ilkelerinden, objektif ve dürüst yayıncılık anlayışından taviz vermeden, halkımızın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına uygun şekilde, “Hak Yolunda Halkın Sesi” sloganıyla maddi manevi her türlü zorluklara ve engellemelere rağmen yayın hayatını sürdürme gayretinde olan Mücadele Gazetesi, 28 yıl boyunca pek çok genel seçim, pek çok yerel seçim ve farklı görüşlerden çeşitli siyasi partilerin kurulmasına, iktidara gelmesine ya da koalisyonlara tanıklık etti.

“halk”ın ortak malı olan kamu bankalarından, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kredilerle örtülü ya da açık şekilde finanse edilerek hormonlu büyümemiş, iktidarların yereldeki siyasi temsilcileriyle çıkar ilişkilerine girerek elde edilecek böyle bir haksız rekabet fırsatı elde etmeye ve bu şekilde bir büyümeyi “gazetecilik başarısı” olarak göstermeye tevessül etmemiştir. Hiçbir siyasi iktidar döneminde yandaşlık, yalakalık yapmayan, para ve maddi menfaat karşılığı bir siyasi partinin ya da bir siyasetçinin borazanı olmayan Mücadele Gazetesi, bir yerel gazete olarak 28 yıllık yayıncılık serüveninin hiçbir döneminde, iktidar vekillerinin yardımıyla,ın ortak malı olan kamu bankalarından, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kredilerle örtülü ya da açık şekilde finanse edilerek hormonlu büyümemiş, iktidarların yereldeki siyasi temsilcileriyle çıkar ilişkilerine girerek elde edilecek böyle bir haksız rekabet fırsatı elde etmeye ve bu şekilde bir büyümeyiolarak göstermeye tevessül etmemiştir.

Aksine, Atatürk ilkelerine ve devletimizin kuruluş değerlerine, vatanımızı kurtaran millî kahramanlarımıza, millî bayramlarımıza, bayrağımıza, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve çoğulcu parlamenter demokratik rejimimize karşı her türlü ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bölücü ve gerici söylemler konusunda, sorumlu yayıncılık anlayışının gereğini yapan bir gazete olarak yıllar boyunca ağır bedeller ödemiş, cumhuriyet tarihimizin ortak değerlerinin yıpratılması ya da bizi bir arada tutan millî manevî değerlerimizin siyasi çıkar amacıyla suistimal edilmesi gibi yaklaşımlara hiçbir zaman bir yayın organı olarak prim vermemiştir.

Mücadele Gazetesi, 27 yıldır hangi iktidar döneminde olursa olsun, muhalef partilerinin açıklamalarına sütunlarında yer vermeyi, onlara da objektif ölçüler içerisinde söz hakkı tanımayı, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının bir gereği saymış, Aydın halkına karşı bir yayıncılık görevi olarak görmüştür.

Ancak ne yazık ki dünün muhalif partileri, iktidara geldiklerinde geçmişte kendilerine de eşit şekilde yer vermiş olan bu objektif yayıncılık anlayışıyla yetinmemişler, her siyasi görüşün eleştirilerine eşit şekilde yer vermemiz nedeniyle, başta yandaş işadamlarının reklamlarından mahrum bırakılmak ve ayrımcılık yapmak gibi yöntemler olmak üzere, bizleri dolaylı olarak cezalandırma ya da dolaylı yollardan maddi manevi sıkıntılarla başbaşa bırakmak gibi yaklaşımları tercih etmişlerdir.

Ama ne yazık ki, son yıllarda ödediğimiz maddi ve manevi bedeller giderek ağırlaşmasına rağmen, muhalefet partilerinin de duyarsız kalması bu bedelin ağırlaşmasında etkili olmuştur.

İktidardan destek alan bazı yayın organları ile bizi aynı kefeye koyan, hattâ aynı kefeye koymak şöyle dursun, 28 yıldır asla taviz vermediğimiz demokratik, laik, Atatürkçü yayın çizgimize rağmen, her türlü adaletsiz ve hukuksuz uygulama karşısında bizi kaderimizle başbaşa bırakan ve yandaş gazetelere açık ya da örtülü destek vermekte bir sakınca görmeyen bir muhalefet anlayışını anlamakta zorlanıyoruz.

Kendilerinin açıklamalarını ve haberlerini manşetlere taşıdığımız günlerde bile, parti il ve ilçe örgütlerinde aktif siyaset yapan yöneticilerinin, üyelerinin, delegelerinin kendilerine en yakın bayiden gazetemizi satın alma duyarlılığını göstermedikleri bir muhalefet anlayışını anlamakta zorlanıyoruz.

Hele hele, kendilerine yalnızca 25 Kuruş’a malolacak, ama yerel gazetelerin tirajları açısından büyük değer taşıyan böyle bir duyarlılığı bile göstermedikleri halde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz Basın Bayramı’nda, “Özgür yerel basını yaşatmalıyız. Her türlü desteği vermeliyiz. Özgür ve objektif basın, demokrasinin güvencesidir, sigortasıdır, 4’üncü gücüdür.” şeklinde konuşmalar yapmalarını anlamakta iyice zorlanıyoruz.

Hem “Yandaş basın hiçbir gerçeği yazmıyor, bize ambargo uyguluyor, hiçbir açıklamamıza yer vermiyor” diye yakınıp, hem de kendilerine objektif ölçülerde söz hakkı tanıyan, haber değeri taşıyan açıklamalarını manşetten yayınlayan bizim gibi ilkeli yerel gazeteleri satın almamalarını, hiç olmazsa manşet oldukları günler önce kendileri okuyup, daha sonra mahallelerindeki bakkala, kasaba, berbere, kahvehaneye bırakacak kadar bir muhalefet duyarlılığı ve örgütlülüğü göstermeyişlerini anlamakta gerçekten zorlanıyoruz.

Yıllardır yandaşlık yapmadıkları için ağır bedeller ödemekte ve varoluş mücadelesi vermekte olan yerel basına sahip çıkmak konusundaki duyarlılığın söylemde kalmasını, icraate hiç yansımayışını samimi bulmakta zorlanıyoruz.

Bunları nereden biliyoruz? Bayi satışlarımızdan biliyoruz.

Oy oranı Binde 1 bile olmayan bir siyasi partinin haberi başsayfamızda yer bulduğunda, o gün bayi satışlarımız tavan yapıyor da, oy oranları Yüzde 30’ları, 40’ları aşan, hattâ Aydın’da yerel iktidar sayılabilecek siyasi partilerimizin haberleri manşette çıktığında bile bayi satışlarımızda en ufak bir artış olmuyor.

Konuya ticari olarak yaklaşan bir gazete olsaydık, “Sattırmayan, tirajımızın ve bayi satışımızın artmasını sağlamayan bir partinin haberlerini niye yayınlayalım ki?” diye düşünürdük ve o haberleri yayınlamak pahasına yıllardır ağır maddi ve manevi bedeller ödemeyi göze almazdık.

Ama Aydın halkına, ülkemize ve demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefetin söz hakkına karşı bir sorumluluğumuz var.

Bu noktada, söz konusu bu siyasi partilerimizin il ve ilçe yönetim kadrolarındaki 1-2 duyarlı hemşehrimizi, bazı duyarlı ilçe belediye başkanlarımızı tenzih ederiz. Bu satırların onları incitmesini asla istemeyiz. Onlar bireysel duyarlılık göstererek, yerel basına destek söylemlerine uygun hareket ediyorlar ve bağımsız basın üzerindeki baskılara karşı bireysel olarak sorumlu bir siyasi yaklaşım sergiliyorlar.

Mücadele Gazetesi olarak, 28 yıllık yayıncılık yolculuğumuzda karşılaştığımız tüm fırtınalar, özellikle de son yıllarda artan tüm tehlikeler, tüm baskılar ve zorlamalar karşısında, 10 Ocak ve 24 Temmuz’larda siyasetçilerimizin dilek ve temennilerinin, “Demokrasimizin yaşayabilmesi için bağımsız ve objektif yerel basına hepimiz sahip çıkmalıyız” söylemlerinin, eyleme, uygulamaya ve gerçeğe dönüşmediği sürece bizim yayıncılık mücadelemize ve ayakta kalmamıza pek bir faydası olmadığının bilinmesini isteriz.

Yalnızca partilerin il ve ilçe başkanları değil, parti örgütleri genelinde bu duyarlılık yaygınlaştırıldığı ve parti örgütlerinin mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarımızın, sendikalarımızın ve meslek örgütlerinin üyelerine bu yönde tavsiyelerde bulunulduğu takdirde bu söylemler lafta kalmaktan öteye gidebilir.

Aksi takdirde bağımsız ve objektif yerel basın kuruluşları şimdikinden daha ağır bedeller ödemeye devam edecek ve yayın hayatlarını sürdürmekte zorlanacaklardır.

Biz tüm bu tür teşkilatların toplantılarının hiçbirisinde (1-2 istisna dışında) bunca yıldır bir kez olsun yönetimdeki üyelere ve teşkilatların mensuplarına bu önerilerin yapılmadığını bilmekteyiz.

28 yıllık yayın hayatımız boyunca, her zaman Aydın halkının çıkarlarını ve Aydın kentinin geleceğini önceliğimize koyduk. Her zaman Aydınlıların sağlığı, güvenliği, refahı, yeraltı ve yerüstü servetlerinin tüm Aydınlılar tarafından eşit, adil ve hakça paylaşılması yönündeki yayın çizgimizi korumaya özen gösterdik.

Aydın’a hızlı tren önerisi yıllar önce ilk kez Mücadele Gazetesi’nde yer aldı. Havaalanının gerekliği ve bir an önce hizmete açılması da öyle. Jeotermal enerjinin doğru şekilde kullanılması halinde Aydın’ın nasıl büyük bir kalkınma göstereceğine dair kapsamlı dosya haberler, araştırma ve yazı dizileri de yıllar önce ilk kez Mücadele Gazetesi’nde yayınlandı. Sağlığa ve çevreye olası zararları da öyle. Adnan Menderes Üniversitesi’nin kuruluşuna ve halkımızın desteği için kamuoyu oluşturulmasında da öyle.

Bunun gibi Aydın’ın kalkınmasına, gelişmesine ve sorunlarının çözümüne dönük pek çok manşet, haber, makale ve çözüm önerileri 28 yıl boyunca Mücadele’nin öncelikleri arasında yer aldı. Bunu başarmak için Aydınlıların güçlerini birleştirerek ortak girişimler kurmaları ve kooperatifleşmenin önemi de yine yayın önceliğimizin olduğu konular arasındaydı.

Gazetemizin Ebedi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarımız, AGC Onursal Başkanı Merhum Mustafa Çezik’in bu konuları defalarca kaleme aldığı köşe yazıları, 28 yıllık arşivimizde aynen durmaktadır.

Bizlerin bugünlere gelmesinde ve 28’inci yaşımızı kutlamamızda en büyük katkıyı veren tüm değerli okuyucularımıza ve reklamverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Siz değerli okurlarımızın ve Aydınlı hemşehrilerimizin desteğiyle, birlikte nice 28 yılı geride bırakmak dileğiyle…

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

1 Mart 1990 tarihinde kurulmuş olan Mücadele Gazetesi, bugün 28’inci yaşını kutluyor.