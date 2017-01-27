Geniş Ekran

MHP’li Recep Taner’den Çok Çarpıcı Açıklamalar

27 Ocak 2017 - 14:34

Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

“Aydın’da Yüzde 60’ın Üzerinde ‘HAYIR’ Bekliyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Aydın’daki ağır toplarından, partinin saygın isimlerinden, son belediye seçimlerinde Efeler Belediye Başkan Adayı olarak AKP’li adaydan daha yüksek oy almayı başaran MHP 23’üncü Dönem Aydın Milletvekili Recep Taner, gazetemize referandum süreci ve MHP’nin durumu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Recep Taner’in açıklaması bugün MÜCADELE’de. MÜCADELE Bayilerde…

Bayinizden ısrarla isteyiniz…

Haberimizi ilginizi çektiyse duyarlılık gösteriniz…

Bayilerde arayınız, satın alınız… Hem kendiniz okuyunuz, hem de çevrenize, mahallenizde sürekli müşterisi olduğunuz esnafa, kahvedeki dostlarınıza okutunuz… Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın’da Nadir Görülen Buzlanma Kazalara Neden Oldu

Yeni Yorumlar Kapalı.

CLOSE

CLOSE

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.