MHP’li Recep Taner’den Çok Çarpıcı Açıklamalar

“Aydın’da Yüzde 60’ın Üzerinde ‘HAYIR’ Bekliyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Aydın’daki ağır toplarından, partinin saygın isimlerinden, son belediye seçimlerinde Efeler Belediye Başkan Adayı olarak AKP’li adaydan daha yüksek oy almayı başaran MHP 23’üncü Dönem Aydın Milletvekili Recep Taner, gazetemize referandum süreci ve MHP’nin durumu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Recep Taner’in açıklaması bugün MÜCADELE’de. MÜCADELE Bayilerde…

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