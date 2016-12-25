MHP’Lİ BAŞKANLAR ve ÜYELER BULUŞTU

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, İl İlçe yöneticileri, belediye başkanları, İlçe ve büyükşehir belediye Meclis Üyelerinin katıldığı “Şehrin Eminleri” toplantısı İncirliova Kültür Park’ta yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; “İstanbul’daki hain saldırının acısı yüreğimizi yakarken, ardından Kayseri ve El Bab’dan gelen şehit haberleri bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Mevla’m bütün şehitlerimize rahmet eylesin.Bizler için vatan ve millet sevgisinin çok özel bir anlamı ve değeri vardır. Bundan dolayıdır ki, yerel yönetimler, bu sevgimizi doğrudan ve en güzel şekilde gösterebileceğimiz, hizmet edebileceğimiz fırsat zeminleridir. Şehrin emini olmak, bu sıfata layık görülmek büyük bir onurdur.Kamu yönetiminde etkin ve verimli hizmet üreten bir yapı nasıl olur? Bu sorunun cevabını en iyi Milliyetçi Hareket’e mensup belediyeler vermektedir.Hepinizin yakinen bildiği ve yaşadığı gibi, bu bağ, yönetici ile vatandaş arasındaki ilişkileri ve işleyişi çoğu zaman kolaylaştırıcı, sıcaklaştırıcı bir rol oynamaktadır. Önemli olan, işte bu sıcaklığın, güvenin ve dinamik sürecin sürekli kılınmasıdır.Siz değerli arkadaşlarımın, görevlerinizde geçen her anınızı çok iyi değerlendirmeniz ve her zaman için halka hesap vermeye açık bir anlayış içerisinde olmanız milletimizin yarınları için büyük önem taşımaktadır.