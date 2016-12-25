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25 Aralık 2016
Aydın, İncirliova, Siyaset

MHP’Lİ BAŞKANLAR ve ÜYELER BULUŞTU

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MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, İl İlçe yöneticileri, belediye başkanları, İlçe ve büyükşehir belediye Meclis Üyelerinin katıldığı “Şehrin Eminleri” toplantısı İncirliova Kültür Park’ta yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; “İstanbul’daki hain saldırının acısı yüreğimizi yakarken, ardından Kayseri ve El Bab’dan gelen şehit haberleri bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Mevla’m bütün şehitlerimize rahmet eylesin.
Bizler için vatan ve millet sevgisinin çok özel bir anlamı ve değeri vardır. Bundan dolayıdır ki, yerel yönetimler, bu sevgimizi doğrudan ve en güzel şekilde gösterebileceğimiz, hizmet edebileceğimiz fırsat zeminleridir. Şehrin emini olmak, bu sıfata layık görülmek büyük bir onurdur.
Kamu yönetiminde etkin ve verimli hizmet üreten bir yapı nasıl olur? Bu sorunun cevabını en iyi Milliyetçi Hareket’e mensup belediyeler vermektedir.{CAPTION}
Hepinizin yakinen bildiği ve yaşadığı gibi, bu bağ, yönetici ile vatandaş arasındaki ilişkileri ve işleyişi çoğu zaman kolaylaştırıcı, sıcaklaştırıcı bir rol oynamaktadır. Önemli olan, işte bu sıcaklığın, güvenin ve dinamik sürecin sürekli kılınmasıdır.
Siz değerli arkadaşlarımın, görevlerinizde geçen her anınızı çok iyi değerlendirmeniz ve her zaman için halka hesap vermeye açık bir anlayış içerisinde olmanız milletimizin yarınları için büyük önem taşımaktadır.
Sözlerime son verirken, ev sahipliğindeki gösterdiği güzelliklerden dolayı İncirliova Belediye Başkanı’mız Sayın Gürşat Kale’ye teşekkür ediyorum.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.{CAPTION}
Toplantıda söz alan konuşmacılar belediye hizmet kalitesinin artırılabilmesi için çözüm önerilerini sundular. Toplantı sonunda yayınlanan ortak metinde, önümüzdeki yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerini Milliyetçi Hareket’e kazandırma hedefi vurgulandı. (HABER MERKEZİ)

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