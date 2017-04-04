MHP ESKÄ° Ä°L BAÅžKANLARI “HAYIR” DÄ°YOR

MilliyetÃ§i Hareket Partisi’nde (MHP) gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ eski il baÅŸkanlarÄ±, 16 Nisan’da yapÄ±lacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine HAYIR diyorlar.

12 EylÃ¼l Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda MHP AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten ve camianÄ±n yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Recep Taner, Muhittin Ozan, Mehmet Oral, KazÄ±m GÃ¶ner, SÃ¼leyman Demirci, Hasan Muti, Fevzi KÃ¶se ve Cem Akbudak, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaparak 16 Nisan Anayasa referandumu ile ilgili olarak ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini AydÄ±n kamuoyu paylaÅŸtÄ±lar.

ÃœlkÃ¼cÃ¼ harekete yÄ±llarca emek vermiÅŸ eski il baÅŸkanlarÄ±; “ 16 Nisan 2017 Anayasa referandumu ile ilgili ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi baÅŸta AydÄ±nlÄ± hemÅŸehrilerimiz olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã¼lkÃ¼daÅŸlarÄ±mÄ±z ve milletimizle paylaÅŸmayÄ± ihtiyaÃ§ duyuyoruz.” dedikleri aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylediler:

“Bir sistem (REJÄ°M) deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¶ngÃ¶ren 18 maddelik Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi bir parti-veya particilik-veya parti mensubiyeti-veya parti iÃ§i muhalefeti meselesi deÄŸildir ve Ã¶yle gÃ¶rÃ¼lmemelidir.



BugÃ¼n Ã¶ngÃ¶rÃ¼len / ihtiyaÃ§ gÃ¶sterilen 18 maddede deÄŸiÅŸiklik iÃ§in usÃ¼l ve sÃ¼reÃ§ tanÄ±mÄ±nda toplumsal sÃ¶zleÅŸmeyi esas alan anayasa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na uygun olmamÄ±ÅŸtÄ±r. BÄ±rakÄ±lsÄ±n toplum kesimlerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸ almaya, toplumu katmaya-kapsamaya,Â milletvekillerinin bile metnin iÃ§eriÄŸinden komisyonlarda haberi olmuÅŸtur. DolayÄ±sÄ± ile sadece 2 genel baÅŸkan ve tayin ettikleri 2 milletvekilinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± metin usÃ¼l ve sÃ¼reÃ§ olarak demokrasiye uygun deÄŸildir.

Bir kanun iÃ§in yaÅŸamsal olan, ‘gereklilik ve yerindelik’ ilkesidir. Ã–ngÃ¶rÃ¼len 18 madde hangi gereklilikten doÄŸmuÅŸtur, ihtiyaÃ§larÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±layacaktÄ±r? ‘Fiili durum-hukukileÅŸmeli’ ile baÅŸlamÄ±ÅŸ, toplum tatmin olmayÄ±nca ‘sistem tÄ±kandÄ±’ denmiÅŸ, yetmeyince ‘BEKA SORUNU’ ortaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. ‘Fiili’ durumu yaratan, Ã¼lke menfaatlerinden mi, kendi ihtiyaÃ§larÄ±ndan mÄ± hukuki durumu Ã§iÄŸneyerek ‘fiili’ durumu yaratmÄ±ÅŸtÄ±r? Yeniden ‘fiili’ durum yaratÄ±lmamasÄ± iÃ§in ne ile Ã¶nlem alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r, alÄ±nabilinecek midir? ‘Sistem tÄ±kanmÄ±ÅŸsa’ sistem nerede, nasÄ±l, ne zaman, kim tarafÄ±ndan tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu sorular cevaplanmadan hangi maddeler ile nasÄ±l problemin Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de anlatÄ±lamamaktadÄ±r. Bir yandan, 15 yÄ±lda TÃ¼rkiyeâ€™ye Cumhuriyet tarihinden daha Ã§ok iÅŸ yaptÄ±k diyeceksiniz, bir yandan sistemin prangalarÄ±ndan bahsedeceksiniz, hatta ‘kozmik oda’lara kadar girilecek ve hala vesayetten sÃ¶z edilecek, bu bile samimiyetsizliÄŸin, aklÄ±mÄ±zla alay etmenin ispatÄ±dÄ±r. ‘Beka sorununa’ gelince, ne zaman baÅŸlamÄ±ÅŸ, nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, mÃ¼sebbibi kimlerdir? MÃ¼sebbibten kurtarÄ±cÄ± yaratÄ±lÄ±r mÄ±? KalkÄ±nma ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in isteyip de 15 yÄ±ldÄ±r yapamadÄ±klarÄ± ne vardÄ±r? Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinden Haburâ€™a, OSLO gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine, ‘Ne istediler de vermedik?’e kadar herÅŸeye ÅŸahit olmadÄ±k mÄ±?”

“BEKA SORUNU BU KADAR ACÄ°LSE KANUN NEDEN 2019’DA UYGULANACAKTIR?”

“Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin iÃ§eriÄŸinin en Ã¶nemli esas maddesi ‘Partili cumhurbaÅŸkanÄ±’ maddesidir. Bu madde ile mevcut siyasi partiler kanunu ve iÅŸleyiÅŸi ile halk bir kiÅŸiyi seÃ§ebilecek (bu ister Recep Tayyip ErdoÄŸan ister bir baÅŸkasÄ± olsun) o bir kiÅŸi parti genel baÅŸkanÄ± olarak, milletvekili listelerini, yani yasama organÄ± Ã¼yelerini belirleyecektir. Anayasa mahkemesi Ã¼yeleri, hakimler savcÄ±lar yÃ¼ksek kurulu, yÃ¼ksek yargÄ± mensuplarÄ±nÄ± yani yargÄ±yÄ± atayacak. Parlamento dÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± ve bakanlarÄ± yani yÃ¼rÃ¼tmeyi seÃ§ecek, atayacak. Ãœniversite rektÃ¶rlerini, valileri,Â bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri, belediye baÅŸkan ve adaylarÄ±nÄ± kÄ±sacasÄ± herkesi seÃ§ecek ve atayacak. Hatta millet iradesi ile tecelli etmiÅŸ TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi’ni (seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± beÄŸenmezse) parlamentoyu fesh edebilecek, seÃ§imi geÃ§ersiz ilan edecek. Devlet kurumlarÄ± tÃ¼mÃ¼yle bir kiÅŸinin yÃ¶netimine verilecektir. Ä°ster kalkÄ±nma ister beka sorunu, gerekÃ§esine ne denirse densin hiÃ§bir kalkÄ±nmÄ±ÅŸ demokrasi Ã¼lkesinde bir kiÅŸiye bu kadar yetki verilmemiÅŸtir.

Demokraside kiÅŸi kaderi ile devletin kaderi bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirilemez, Ã§aÄŸdaÅŸ toplumlarda hukuk (kanun) teminatÄ±/gÃ¼vencesinin yerini, kiÅŸiye gÃ¼ven alamaz, bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle parlamenter dÃ¼zenin aksayan yÃ¶nlerini daha Ã§aÄŸdaÅŸ normlarla dÃ¼zeltmeyen, Ã§aÄŸdaÅŸ birey-millet-devlet dÃ¼zenine ulaÅŸacak Anayasa ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan, vizyonu olmayan hatta daha uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu Anayasa taslaÄŸÄ±na HAYI R diyoruz.” BaÅŸta hÃ¼kÃ¼met olmak Ã¼zere Ã¶nemli siyasetÃ§ilerin mÃ¼sbet veya menfii hizmetlerinin takdir oylamasÄ± da deÄŸildir. KÄ±sacasÄ± AKP, CHP, MHP meselesi veya kendi partimiz MHP’nin sayÄ±n genel baÅŸkan yanlÄ±sÄ± veya karÅŸÄ±tÄ± olma meselesi de deÄŸildir.BugÃ¼n Ã¶ngÃ¶rÃ¼len / ihtiyaÃ§ gÃ¶sterilen 18 maddede deÄŸiÅŸiklik iÃ§in usÃ¼l ve sÃ¼reÃ§ tanÄ±mÄ±nda toplumsal sÃ¶zleÅŸmeyi esas alan anayasa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na uygun olmamÄ±ÅŸtÄ±r. BÄ±rakÄ±lsÄ±n toplum kesimlerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸ almaya, toplumu katmaya-kapsamaya,Â milletvekillerinin bile metnin iÃ§eriÄŸinden komisyonlarda haberi olmuÅŸtur. DolayÄ±sÄ± ile sadece 2 genel baÅŸkan ve tayin ettikleri 2 milletvekilinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± metin usÃ¼l ve sÃ¼reÃ§ olarak demokrasiye uygun deÄŸildir.Bir kanun iÃ§in yaÅŸamsal olan, ‘gereklilik ve yerindelik’ ilkesidir. Ã–ngÃ¶rÃ¼len 18 madde hangi gereklilikten doÄŸmuÅŸtur, ihtiyaÃ§larÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±layacaktÄ±r? ‘Fiili durum-hukukileÅŸmeli’ ile baÅŸlamÄ±ÅŸ, toplum tatmin olmayÄ±nca ‘sistem tÄ±kandÄ±’ denmiÅŸ, yetmeyince ‘BEKA SORUNU’ ortaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. ‘Fiili’ durumu yaratan, Ã¼lke menfaatlerinden mi, kendi ihtiyaÃ§larÄ±ndan mÄ± hukuki durumu Ã§iÄŸneyerek ‘fiili’ durumu yaratmÄ±ÅŸtÄ±r? Yeniden ‘fiili’ durum yaratÄ±lmamasÄ± iÃ§in ne ile Ã¶nlem alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r, alÄ±nabilinecek midir? ‘Sistem tÄ±kanmÄ±ÅŸsa’ sistem nerede, nasÄ±l, ne zaman, kim tarafÄ±ndan tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ±r? Bu sorular cevaplanmadan hangi maddeler ile nasÄ±l problemin Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de anlatÄ±lamamaktadÄ±r. Bir yandan, 15 yÄ±lda TÃ¼rkiyeâ€™ye Cumhuriyet tarihinden daha Ã§ok iÅŸ yaptÄ±k diyeceksiniz, bir yandan sistemin prangalarÄ±ndan bahsedeceksiniz, hatta ‘kozmik oda’lara kadar girilecek ve hala vesayetten sÃ¶z edilecek, bu bile samimiyetsizliÄŸin, aklÄ±mÄ±zla alay etmenin ispatÄ±dÄ±r. ‘Beka sorununa’ gelince, ne zaman baÅŸlamÄ±ÅŸ, nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, mÃ¼sebbibi kimlerdir? MÃ¼sebbibten kurtarÄ±cÄ± yaratÄ±lÄ±r mÄ±? KalkÄ±nma ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in isteyip de 15 yÄ±ldÄ±r yapamadÄ±klarÄ± ne vardÄ±r? Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinden Haburâ€™a, OSLO gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine, ‘Ne istediler de vermedik?’e kadar herÅŸeye ÅŸahit olmadÄ±k mÄ±?”“Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin iÃ§eriÄŸinin en Ã¶nemli esas maddesi ‘Partili cumhurbaÅŸkanÄ±’ maddesidir. Bu madde ile mevcut siyasi partiler kanunu ve iÅŸleyiÅŸi ile halk bir kiÅŸiyi seÃ§ebilecek (bu ister Recep Tayyip ErdoÄŸan ister bir baÅŸkasÄ± olsun) o bir kiÅŸi parti genel baÅŸkanÄ± olarak, milletvekili listelerini, yani yasama organÄ± Ã¼yelerini belirleyecektir. Anayasa mahkemesi Ã¼yeleri, hakimler savcÄ±lar yÃ¼ksek kurulu, yÃ¼ksek yargÄ± mensuplarÄ±nÄ± yani yargÄ±yÄ± atayacak. Parlamento dÄ±ÅŸÄ±ndan baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± ve bakanlarÄ± yani yÃ¼rÃ¼tmeyi seÃ§ecek, atayacak. Ãœniversite rektÃ¶rlerini, valileri,Â bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri, belediye baÅŸkan ve adaylarÄ±nÄ± kÄ±sacasÄ± herkesi seÃ§ecek ve atayacak. Hatta millet iradesi ile tecelli etmiÅŸ TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi’ni (seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± beÄŸenmezse) parlamentoyu fesh edebilecek, seÃ§imi geÃ§ersiz ilan edecek. Devlet kurumlarÄ± tÃ¼mÃ¼yle bir kiÅŸinin yÃ¶netimine verilecektir. Ä°ster kalkÄ±nma ister beka sorunu, gerekÃ§esine ne denirse densin hiÃ§bir kalkÄ±nmÄ±ÅŸ demokrasi Ã¼lkesinde bir kiÅŸiye bu kadar yetki verilmemiÅŸtir.Demokraside kiÅŸi kaderi ile devletin kaderi bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirilemez, Ã§aÄŸdaÅŸ toplumlarda hukuk (kanun) teminatÄ±/gÃ¼vencesinin yerini, kiÅŸiye gÃ¼ven alamaz, bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle parlamenter dÃ¼zenin aksayan yÃ¶nlerini daha Ã§aÄŸdaÅŸ normlarla dÃ¼zeltmeyen, Ã§aÄŸdaÅŸ birey-millet-devlet dÃ¼zenine ulaÅŸacak Anayasa ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan, vizyonu olmayan hatta daha uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu Anayasa taslaÄŸÄ±na HAYI