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25 Nisan 2017
Aydın, Güncel

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Mesai saatleri değişiyor.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamaya göreye; 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren mesai saatlerinin değişeceği bildirildi.
Buna göre 2 Mayıs 2017 Salı gününden itibaren mesai saatleri sabah: 08,00 -12.00 öğleden sonra ise 13.30 ile 17.30 saatleri arasında uygulanacak.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; “İlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince 02 Mayıs 2017 Salı gününden itibaren sabah saat 08.00 – 12.00, öğleden sonra saat 13.30 – 17.30 olarak uygulanacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilen mesai saatlerinin uygulanmasına dair esaslar, Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklıdır.”
(FİLİZ DİNDAR)

 

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