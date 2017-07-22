Merhum Vali Yazıcıoğlu’nun Yaptırdığı Otelin Hali İçler Acısı

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın’da yayla turizmi için dönemin Valisi Merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından yaptırılan Paşayaylası Oteli hiç kullanılmadan madde bağımlılarının mekanı oldu. Devlet olanakları ile milyarlarca lira harcanarak yapılan otel sahipsiz kalınca hırsızlar tarafından talan edildi. Elektrik kablolarından kapı kasalarına, lavabo musluğundan çerçevelerine kadar her şeyin çalındığı otelin içler acısı durumu görenleri üzüyor.

Büyük ümitlerle yapılan ve Aydın’da yayla turizminin öncüsü olması amaçlanan otel bir türlü işletilemeyince kaderine terk edildi. Her geçen gün daha da kötü duruma getirilen otelde hurda niyetine satılabilecek ne varsa hırsızlar tarafından çalındı. Sıva altına döşenmiş elektrik kablolarının bile çalındığı Paşayaylası Oteli’nde hırsızlar malzemeleri çaldıkları yetmiyormuş gibi kapı ve pencereleri de kırıyor.

Kimsenin sahiplenmediği otelin içinde durumdan habersiz bölgeye tatile gelenler ise gördükleri manzara karşısında şaşkına dönüyor.

2005 yılında o zaman faal olan Aydın İl Özel İdaresi’nden Aydın Belediyesi’ne devredilen Paşayaylası oteli 2007 yılında dönemin Belediye Başkanı İlhami Ortekin tarafından o günün parası ile 491 bin 775 TL harcanarak yeniden açılmıştı. Değişik nedenlerle işletilemeyen kamu malı otel kısa süre sonra kaderine terk edildi. Gerek havası gerekse manzarası, yazın ilin en serin yeri kışın da Aydın’ın kar yağan ender bölgelerinden biri olan Aydın Paşayaylası Oteli kaderine terk edilince bu duruma düştü. (İHA)