Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
27 Mayıs 2017
Aydın, Ege, Yaşam

Manisa’da olan 5.2’lik deprem Aydınlıları korkuttu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki orta şiddetli deprem Aydın ve ilçelerinde büyük korkuya neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, saat 18.53’te merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçe merkezi olan 5.2 büyüklüğünde orta şiddetli sarsıntı meydana geldi. Yerkabuğunun 13,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın’ın Efeler ilçesi olmak üzere merkez başta olmak üzere Kuzey kesimde yer alan ilçelerde yoğunbir şekilde hissedildi.
Aydınlı vatandaşlar sarsıntı sırasında kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan panikle birlikte polis telsizlerinden de ilçelerde depremle ilgili olarak yaşanan bir zayiatın olup olmadığı soruldu. Aydın’da hissedilen depremin, ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybına yol açmadığı kaydedildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da 5 ton kaçak domuz eti yakalandı

Aydın’da 5 ton kaçak domuz eti yakalandı

Sultanhisar’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Sultanhisar’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Cezaevi firarisi Davutlar’daki Kontrolde Yakalandı

Cezaevi firarisi Davutlar’daki Kontrolde Yakalandı

Aydın’da 1790 personelle huzur operasyonu

Aydın’da 1790 personelle huzur operasyonu

Ailesini ve eşini bırakıp terör örgütüne katılan sanığa 6 yıl hapis cezası

Ailesini ve eşini bırakıp terör örgütüne katılan sanığa 6 yıl hapis cezası

OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

The location could not be found.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5792

  • Euro

    4,0042

  • BIST

    97.533

  • Altın

    145,8275

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE