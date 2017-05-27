Manisa’da olan 5.2’lik deprem Aydınlıları korkuttu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki orta şiddetli deprem Aydın ve ilçelerinde büyük korkuya neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, saat 18.53’te merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçe merkezi olan 5.2 büyüklüğünde orta şiddetli sarsıntı meydana geldi. Yerkabuğunun 13,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın’ın Efeler ilçesi olmak üzere merkez başta olmak üzere Kuzey kesimde yer alan ilçelerde yoğunbir şekilde hissedildi.

Aydınlı vatandaşlar sarsıntı sırasında kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan panikle birlikte polis telsizlerinden de ilçelerde depremle ilgili olarak yaşanan bir zayiatın olup olmadığı soruldu. Aydın’da hissedilen depremin, ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybına yol açmadığı kaydedildi. (İHA)