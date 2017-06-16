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16 Haziran 2017
Aydın, Güncel

Malgaç Baskını’nın 98’inci Yıldönümü

Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Sultanhisar ilçesinde konuşlu Yunan karakolunu yok ederek Kurtuluş Savaşı’nı ateşledikleri Malgaç Baskını 98. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.Kurtuluş Savaşı’nda Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Sultanhisar ilçesindeki Yunan karakolunu imha ettikleri ünlü Malgaç Baskını’nın 98. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Malgaç Köprüsü yanındaki anıt önünde düzenlenen törene Aydın Vali Yrd. ve Sultanhisar Kaymakam Vekili Dr. Ömer Faruk Günay, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Sultanhisar ile protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, baskının, Kurtuluş Savaşı’nda milli bilinci ateşleyen ilk kıvılcımlardan olduğunu ve baskının ayrıca büyük bir başarı öyküsü olduğunu anlattı. Yıldırımkaya, “Malgaç Baskını, Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının 16 Haziran 1919’da Sultanhisar-Atça arasındaki Malgaç Deresi’nin üzerinden geçen Malgaç Demiryolu Köprüsü yanındaki Yunan karakoluna yaptıkları baskındır. Baskın sonunda karakol tümüyle imha edilmiştir. Malgaç Baskını ile işgal ordusuna Aydın Ovasında unutamayacağı bir ders verilmişti. Kazanılan başarı, zeybeklerin cesaretini artırmıştı. Bu baskın yerel direnişin örgütlenmesinde ve giderek ulusal direnişe dönüşmesinde öncü rol oynamıştır. Bu misyonuyla tarihteki yerini almıştır” dedi. Aydın Vali Yardımcısı ve Sultanhisar Kaymakam Vekili Dr. Ömer Faruk Günay, Malgaç Baskınının işgal kuvvetlerinden bir birliğin milli şuurla imha edildiği ilk hareket olduğunu söyledi. Törenin, devlet ve yerel yönetimlerle ortaklaşa düzenlenmesi açısından da ayrı bir önemi olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösteriler sunuldu. Etkinlikte son olarak resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. (İHA)

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