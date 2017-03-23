Mahkeme Başkanından darbeye sevindiğini hatırlamayan sanığa reçete önerisi

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini çığlık atarak kutladığı iddia edilen sanığının “O gece çok hastaydım” şeklindeki savunmasına “Sana reçete yazayım mı?” diye karşılık verdi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 9’u tutuklu 44 sanığın yargılandığı Didim yapılanması davasının ikinci gününde sanıkların ifade işlemlerine devam edildi.

KHK ile kapatılan FETÖ/PDY ile bağlantılı Irmak A.Ş’nin kurucularından olan Yakup E., kurucusu olduğu şirketten hiç para almadığını savundu. Sanık, “Bu okulun kazancı muhasebe kayıtlarında mevcuttur. Yönetim kurulu toplandığı zaman muhasebeci Ayvaz K. gelir gider hakkında bize bilgi veriyordu. Bu şirket uzun süre kar etmedi” dedi.

Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, sanığa; “Muharrem S. ve Şahin A.’ı şirkete FETÖ’den birisi mi atadı?” diye sordu. Mahkeme Başkanı, sanığın; “Bu konuda bilgim yok” cevabı üzerine aynı soruyu Irmak A.Ş’de hissesi bulunan sanıklara yöneltti. Sanıklardan Didim Ticaret Odası eski Başkanı Ufuk D., soruyu; “Bu gibi işlemleri okul müdürü yapar. Muhasebeci işe giren kişinin evraklarını hazırlayarak önümüze getirir, biz sadece imzayı atarız. Biz bu kişileri tanımayız” şeklinde cevapladı.

Darbeye sevinme iddiasına ilginç savunma

Mahkeme Başkanı Yıldırım, Didim’deki esnaf yapılanmasının sohbetlerine katıldığı iddia edilen Yakup İ.’na “Akraban Namık Kemal İ., Trabzon’un Of ilçesi Sarayköy’deki evinde darbe olunca sevinç çığlıkları attığını, darbe girişimi başarısız olunca da ‘nasıl başarısız olur’ dediğini iddia ediyor” diye bir soru yöneltti.

Sanığın kendisini; “Bu iddiaları ret ediyorum. Bu kişinin zaten benimle husumeti var. O akşam hastaydım. 4 torunum, 7 çocuğum var. Eğer sevinç çığlığı attıysam bunları görmeyeyim. Ölümcül bir kaza geçirdim, zaman zaman ağrılarım oluyor” sözleriyle savunmasına tepki gösteren Mahkeme Başkanı Yıldırım’ın “Sana bir reçete yazayım mı?” demesi üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.

Mahkeme Başkanı bu savunma üzerine “Siz kimin emanetçisisiniz, kim size bu işleri emanet etti?” diye ikinci bir soru daha sordu. Sanık; “Irmak A.Ş’nin yüzde 15 hissesini 2008 yılında aldım. 2012 yılında hissemi devir ettim. Alırken de satarken de para ödemedim. Bu okul insanların teveccühü ile yapıldı. Biz para talep etmedik. Bu okul devamlı borçlanıyordu, borcu da inşatı da bitmedi. Zaten devlete kalacaktı” dedi. (İHA)