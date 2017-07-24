“LOZAN; TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’DİR”

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Günver Güneş, Lozan Barış Antlaşması’nın 94’üncü yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Güneş, şube yönetimi adına yaptığı açıklamada, tam bağımsızlık vurgusunda bulundu.

Lozan’ın 94’üncü yıldönümü mesajında; “Emperyalizmi ve onun yerli ve yabancı taşeronlarını Anadolu yaylasına gömenler, Misak-ı Millî ile belirledikleri yurt topraklarının büyük bir bölümünün siyasi tapusunu Lozan’la almışlardır. Lozan Antlaşması, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Anadolu ihtilalinin son ve parlak aşamasıdır. Lozan Antlaşması Türkiye’nin kapitülasyonlardan ve her türlü sömürü boyunduruğundan kurtulduğu tarihtir.” diyen Güneş, 24 Temmuz 1923 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve devrim sürecinin başlangıç günü ve Misak-ı Milli esaslarının başarıya ulaştırılmasının uluslararası onayı olduğunu söyledi.

“Yoksunluklar içinde akıl almaz bir gayretle verilen üç buçuk yıllık Kurtuluş Savaşı’nın sonucu ve Türk tarafının istekleri Lozan Antlaşması’yla taraf devletlere kabul ettirilmiştir.” diyen Güneş, Lozan’ın önemiyle ilgili olarak Atatürk’ün Nutuk’da söylediği şu sözü aktardı:

“Bu antlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir belgedir.”

Güneş, “Lozan’da Misak-ı Milli sınırlarımız kabul edilmiş, tüm kapitülasyonlar kaldırılmış, siyasi, ekonomik, askeri, hukuki, kültürel vb. konularda Türk devletinin tam bağımsızlığı kabul edilmiş ve yeni Türk Devleti’nin egemenlik hakları tanınmıştır.” dediği 94’üncü yıl mesajında, Lozan’ın önemini şu sözlerle dile getirdi:

“LOZAN, MİSAK-I MİLLİ’DİR”

“Lozan I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalar arasında varlığı devam eden tek anlaşmadır. Lozan’ın bedel ödenerek elde edilmiş kazanımları bugün Lozan’ı tartışmaya açan bir siyasi anlayış eliyle kaybedilme aşamasındadır. Lozan düşmanlarının Türkiye düşmanı olduğu unutulmamalıdır. Patrikhane’yi fiilen ‘ekümenik’ hale getirenler, 1915 olayları nedeniyle Türkiye’yi Ermeni sorununda köşeye sıkıştırmaya çalışanlarla işbirliği içinde bulunanlar, Türkiye’nin üniter yapısını parçalayıp, özerk Kürdistan’ı hazırlayanlar elbette Kabotaj’ı, Montrö’yü unutturmak isteyeceklerdir. Uluslararası sömürü düzeni ne yazık ki sona ermedi. Ne acıdır ki Sevr’i diriltmeye, Lozan’ı delmeye çalışan bir süreç yaşanıyor. Lozan Barış Antlaşması’nın 94’üncü Yıldönümü’nde her alanda Sevr koşullarının emperyalizm ve işbirlikçilerince Türk Ulusuna dayatılmaya çalışıldığı bir süreçten geçmekteyiz. Dışarının Atatürksüz Türkiye siparişinin gerçekleşmesi durumunda üniter nitelikte ulus devletin tasfiyesiyle ortaya çıkacak yapının tarikatlar, cemaatler ve kabileler konfederasyonu olacağı bilinmelidir. Ulusal bilincin yerine ümmetçiliğin, yurtseverlik yerine ihanetin, onurun yerine satılmışlığın, hukukun yerine adaletsizliğin, emeğin yerine sömürünün, demokrasi ve özgürlüklerin yerini baskının egemen kılınması çabaları giderek hız kazanmaktadır. Vatanı sahiplenmek, üyelik hayali ile avunarak Avrupa Birliği kapısında sürekli tavizlere memur olmayı, Stratejik Müttefiki ABD’nin güdümünde hareket etmeyi gerektirmiyor. Çıkarlarını kollayan ve bunu yaparken karşılıklılık esasını uygulayan ve Lozan’la çizilen yol haritasının gösterdiği yoldan giderek diğer devletlerle eşit statüyü kurmak ve korumaktan, yani tam bağımsız ülke olmaktan geçiyor. Türkiye’ye uluslararası platformlarda diz çökmüş, ulusal onuru ayaklar altına almış basiretsiz, tavizkar politikalarla milletine ihanet eden değil, Lozan’ı kahramanca savunacak hükümetler gereklidir. Uluslaşamayan, ulus-devlet yapısını ortaya koyamayan devletler, sömürge olmaktan, işgal edilmekten kurtulamamaktadır.”

“Kemalizm sadece Türkiye’nin değil, tüm mazlum ulusların kardeşçe yaşaması için, en doğru modeldir”

Açıklamasının devamında, Kemalizmin yalnızca Türkiye’nin değil, tüm mazlum ulusların kardeşçe yaşaması için en doğru model olduğunu vurgulayan Güneş, “Ortadoğu haritası, ABD tarafından yeniden çizilmek üzeredir. ABD’nin modelinin karşısında Ortadoğu ve mazlum uluslar coğrafyasında Kemalizm modeli durmaktadır. Aksi takdirde, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya parçalanarak, kan gölü haline getirilecektir. Kemalizmin doğru okunması, Lozan’ın doğru değerlendirilmesiyle mümkündür. Lozan Misak-ı Milli’dir, ulusal ve evrensel barıştır. Sevr ise BOP DEMEKTİR, BÖLÜNME VE İŞGAL DEMEKTİR” diye konuştu.

ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, Lozan’ın Antlaşması’nın 94’üncü yıldönümü mesajını şu sözlerle noktaladı:

“Osmanlı hayranları, ulusu uçuruma sürükleyen iktidarlarının son bulmasını hiçbir zaman unutmadılar ve kabullenemediler. Bu nedenle Lozan zaferini bir “yenilgi” gibi sunuyor, Sevr özlemcilerinin iştahlarını kabartıyorlar. Bu alçaklığı yaparken Sevr haritası ile Lozan haritasını yan yana getirmemeye özen gösteriyorlar. Dışarıda Sevr özlemlerinin arttığı, Ege adaları üzerindeki egemenlik haklarımızın sessizce terk edildiği, sınırlarımızda kukla bir Kürt devleti kurulmak istenirken, bu kukla devletin ülkemiz topraklarını da kapsayacak şekilde haritalarının yayınlandığı, bölgemizde 22 ülkenin haritasının değişeceğinin emperyalist ağızlarca ilan edildiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde emperyalist emelleri besleyen sözlerin iktidar sahiplerince de destekleniyor olması vahimdir.

24 Temmuz Türkiye’nin bağımsızlık savaşımının zaferi olarak tarihe geçen gündür. İşte bu tarihi dönmede, Lozan Antlaşması her zamankinden daha güncel ve daha önemlidir. Bu nedenle Lozan kazanımlarımızı canımız pahasına savunmaya kararlıyız.

94 yıl önce; Türk Ulusuna Bağımsız, başı dik ve onurlu bir devlet armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Lozan Barış Antlaşması’nın mimarları olan İsmet İnönü ve arkadaşlarını minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.”