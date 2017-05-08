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08 Mayıs 2017
Aydın, Efeler, Sağlık, Yaşam

LÖSEV TIRI AYDIN’DAYDI

LÖSEV Tırı Aydın’daydı. “Anadolu’ya Tır Dolusu Lösev Yardımı” Projesi kapsamında Aydın’da Lösev’e kayıtlı lösemili çocuklarla ve aileleriyle buluşan LÖSEV Tırı ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.
Forum Aydın’a gelen LÖSEV Tırı, kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak, kitap gibi yüzlerce farklı desteği lösemili hasta ve ailelerine yerinde ulaştırıyor.
Lösev Sosyal Hizmetler Sorumlusu Begüm Yalçınkaya, Merkezleri Ankara’da olan Lösev Tırı’nın Uşak, Manisa ve İzmir’den sonra Aydın’da olduklarını belirterek; “Aydın’da bize kayıtlı olan Onkoloji ve kanser hastası olan ailelerimiz buraya geliyorlar, burada ihtiyaçları doğrultusunda monttan deterjana, kitaptan kuru gıdaya, havludan terliğe, iç çamaşırına kadar bize bağış olarak gelen eşyalardan ihtiyaçları doğrultusunda alıyorlar. En son burada  Banvit ve kuru gıda, deterjan kolilerimizi teslim ediyoruz.” dedi.
Aydın’dan sonraki duraklarının Denizli olduğunu ifade eden Yalçınkaya;  Denizli ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki turumuz tamamlanacak. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bir etkinlik çalışması. Böylece daha çok aileye ulaşmış oluyoruz.” şeklinde konuştu.
Kardeş okullarının Lösev’e olan katkılarını da dile getiren Yalçınkaya şunları kaydetti;
“Bize yapılan  nakdi ve ayni bağışları ailelerimize  kendi ellerimizle ulaştırıyoruz. Desteklerini her zaman bekliyoruz.”
(KUDRET CAN)

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