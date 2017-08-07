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08 Ağustos 2017
Aydın, Efeler, Eğitim, Güncel, Siyaset, Yaşam

“LAİKLİĞİ BUDAMAYA ÇALIŞMAK MİLLETİ BÖLMEKTİR”

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, müfredat ve müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Albayrak; “Laikliği budamaya çalışmak, milleti bölmek demektir.” dedi.
“ÜLKEYE ZARAR VERİRSİNİZ”
Albayrak, milleti bölecek, ayrıştıracak, ötekileştirecek uygulamaların her zamanda karşısında olduklarını vurgulayarak; “AKP müfredata şeriat hükümlerini yerleştirerek ve imamlara nikah kıyma yetkisi vererek toplumsal mutabakatı telafisi mümkün olmayacak şekilde zedelemektedir. Laiklik ilkesi, milleti bir arada yaşatmanın tutkalıdır. Bizi bir arada tutan, birlikte yaşamamızı sağlayan, milli ülkülerimizi gerçekleştirme amacına hizmet eden en önemli unsurdur. Bunun altını oyduğunuz vakit ülkeye zarar verirsiniz. Bilimi bir kenara koyarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşamazsınız.” şeklinde konuştu.
“TRİBÜNLERE OYNAMAKTIR”
“Müfredattan evrim ünitesini kaldırarak bilimsel gerçekleri yok ettiğinizi zannetmek -en hafif tabirle- kendinizi kandırmaktır. Evrim olmadan bilim olmaz. Evrim olmadan fizikte, kimyada, biyolojide, tıpta, teknolojide kısacası hiçbir alanda ilerleme kaydedemeyiz.” diyen Albayrak açıklamasını şu şekilde sürdürdü;
“İmamlara resmi nikah yetkisi vermek tribünlere oynamaktır. Hali hazırda resmi nikahın yanı sıra imam nikahı da yapılabiliyor. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz.
Biz Vatan Partisi olarak , laikliğe yapılan saldırıları göğüsleyeceğiz. Türkiye’yi geri bırakmaya çalışanlara karşı bu uygulamaların hesabını hem yargı önünde hem de sandıkta soracağız.”
(KUDRET CAN) (ÖZEL HABER)

 

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