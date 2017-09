Güneş; “7 Eylül Aydın’ın özgürlük bağımsızlık günüdür.” dedi.

“KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ OLUŞTURULMALI”

Güneş, Aydın’da bir an önce Kuva-yi Milliye Müzesi’nin oluşturulmasına dikkat çekerek; “Bu kenti yönetenler sesimizi, çığlığımızı duyuncaya kadar seslenmeye devam edeceğiz. Vatan, millet uğruna bu topraklarda hayatını ortaya koymuş Milli Mücadele Kahramanlarına vefa borcumuzdur. Aydın’da hiç kimse bu büyük görev ve sorumluluktan kaçamaz.” diye konuştu.

“TARİH UNUTTURULUNCA, KİMLİK ORTADAN KALKAR”

Mahalli kurtuluş günlerinin Türk milleti için önemini vurgulayan Güneş; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan bu zafer günlerini, önemine uygun olarak anmak ve kutlamak bütün vatandaşlarımız için Milli bir görev olmalıdır. Başta devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın isimli ve isimsiz bütün kahramanlarını hatırlamak, onların aziz hatıralarını anmak, kutlamak, milli birliğimizin güçlenmesini sağlayacaktır. Kurtuluş günleri yaşadığımız yerlerin, vatanımızın birileri tarafından elimizden alınmaması için, kastedilmemesi için yapılması gerekenleri geçmişten alınacak derslerle öğrenmeye imkan sağlayan günlerdir. Bilinmelidir ki, tarih unutulursa, tarih unutturulunca, kimlik ortadan kalkar, millet olmanın, vatan olmanın bir değeri kalmaz. Bir toplumu yok etmenin en kolay yolu, geçmişini unutturmaktır.” dedi.

“AYDIN ÖNDER ŞEHİRLERDEN BİRİDİR”

“Aydın Ulusal Bağımsızlık Savaşında Kuva-yı Milliye gücüyle adını duyuran önder şehirlerden biridir.” diyen Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ancak üzülerek görüyoruz ki Kuva-yı Milliye’nin bu sembol şehrinde Milli Mücadele’yi, kurtuluşun ruhunu, anlamını yansıtacak, anımsatacak doğru dürüst herhangi bir yapı, anıt bulunmuyor. Yunan İşgalini 3 yıldan fazla yaşamış, Kuva-yı Milliye’nin karargahı olmuş Aydın’ımızda kurtuluşu simgeleyen bir anıtın, bir müzenin olmaması her Aydınlının düşünmesi gereken ciddi bir durumdur. Aydın ve çevresinde Milli Mücadele yılları çok çetin mücadelelerle geçti. O nedenle Aydınlı işgalin acılarını, sıkıntılarını, dertlerini, sorunlarını hemen herkesten daha fazla bilmelidir. Bilmelidir ve Kurtuluş’un ne anlama geldiğini daha çok sormalı ve sorgulamalıdır. Kurtuluş o zaman bir mana ifade eder. Bilmek gerekir ki ayaklarımızın altındaki toprak bağımsızlık mücadelesi ile kazanılan topraktır.”

“AYDIN’I YÖNETENLER SESİMİZİ DUYSUNLAR”

7 Eylül’ün, ülkenin tarihi boyunca verdiği en önemli özgürlük savaşının zafer noktalarından biri olduğuna değinen Güneş, “Aydın’ın özgürlüğüdür. Türkiye’nin özgürlüğüdür. 7 Eylül’ün Aydın için hem toplumsal, hem kişisel hem de tarihsel bir önemi vardır. Aydınlı için 7 Eylül, özgürlüğe duyulan yürek çarpıntısıdır. Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’ne duyulan vefa duygusudur. ”Aydın’da bir an önce Kuva-yı Milliye Müzesi oluşturulmalıdır. Bu kenti yönetenler sesimizi, çığlığımızı duyuncaya kadar seslenmeye devam edeceğiz. Vatan, millet uğruna bu topraklarda hayatını ortaya koymuş Milli Mücadele kahramanlarına vefa borcumuzdur. Aydın’da hiç kimse bu büyük görev ve sorumluluktan kaçamaz.” diye konuştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Günver Güneş yazılı bir açıklama yaparak Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yılını kutladı.