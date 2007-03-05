KUÅžADASI’A YAZ ERKEN GELDÄ°!

KuÅŸadasÄ±’na erken yaz geldi. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 dereceyi bulmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen gÃ¼nÃ¼birlik turistler hafta sonu KuÅŸadasÄ±’na akÄ±n ederek, sahil bandÄ±nÄ± doldurdu.

KuÅŸadasÄ±’nda hafta iÃ§inde kÄ±sa sÃ¼reli etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na yerini hafta sonuna doÄŸru gÃ¼neÅŸli bir havaya bÄ±raktÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da 17 dereceyi bulduÄŸu KuÅŸadasÄ±’na Ã¶zellikle Ã§evre il ve ilÃ§elerden gelen gÃ¼nÃ¼birlik turistler sahil bandÄ±na akÄ±n etti. Sahil bandÄ± Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapan ve cafelerde oturanlar, erken yazÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.

(Ä°HA)

