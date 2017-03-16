KUÅžADASI BELEDÄ°YESÄ°’NE 705 BÄ°N TL. Ã–DENEK

KuÅŸadasÄ± Belediyesi 2017 Mali YÄ±lÄ± BÃ¼tÃ§esi’ne AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi’nden 705 bin TL ek Ã¶denek verildi.

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi’nin Mart ayÄ± ikinci toplantÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda gerÃ§ekleÅŸti.

35 gÃ¼ndem maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Meclis ToplantÄ±sÄ±nda KuÅŸadasÄ± Belediyesi’nin 2017 Mali YÄ±lÄ± BÃ¼tÃ§esine 705 bin TL ek Ã¶denek verilmesi talebi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ ve meclis Ã¼yelerince oy birliÄŸi ile kabul edildi.

Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n 29. maddesi olan Ãœnibel A.Åž’nin sermaye arttÄ±rÄ±mÄ± ile ilgili husus Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu’nca gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek 8 milyon 500 bin TL’den 1 milyon 500 bin TL azaltÄ±lmak suretiyle 7 milyon TL dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve eÅŸ zamanlÄ± olarak 1 milyon 500 TL arttÄ±rÄ±lmak suretiyle 8 milyon 500 bin TL’ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi nakdi payÄ±na dÃ¼ÅŸen 6 TL’nin 31.12.2016 tarihine kadar Ã¶denerek sÃ¶z Â konusu sermaye arttÄ±rÄ±mÄ±na katÄ±lÄ±m oy birliÄŸi ile karar verildi.

DÄ°DÄ°M YOL KENARINDAKÄ° OTOPARKLAR AYBEL’E DEVREDÄ°LDÄ°

GÃ¼ndemin dikkat Ã§eken bir diÄŸer maddesi Â Didim ilÃ§esindeki yol kenarlarÄ±nda bulunan otopark alanlarÄ±nÄ±n iÅŸletmelerinin AYBEL Ä°nÅŸaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik GÄ±da Anonim Åžirketine aylÄ±k bin TL bedelle 5 yÄ±l sÃ¼reyle devredilmesi hususu oldu.

Konuyla ilgili sÃ¶z alan AKP Meclis Ãœyesi Necmettin Esenlik; bu konuyla ilgili hukuki sÃ¼recin devam ettiÄŸi bilgisinin kendilerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸlu da, konuyla ilgili hukuki bir sÃ¼recin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶ncesinde aÃ§Ä±lan tÃ¼m davalarÄ±n da BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye lehine kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

GÃ¼ndemin 33. Maddesi olan, AydÄ±n ili genelinde turizmin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla hazÄ±rlanacak Â olan AydÄ±n ili tanÄ±tÄ±m projesi iÃ§in planlama yapÄ±lmasÄ± ve bu kapsamda belediye bÃ¼tÃ§esinden 90 bin TL Â Ã¶denek aktarÄ±lmasÄ± hususu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ ve meclis Ã¼yelerince oy birliÄŸi ile kabul edildi.

23 NÄ°SAN ÅžENLÄ°KLERÄ°NE 300 BÄ°N TL Ã–DENEK

GÃ¼ndemin 34. Maddesinde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda Ã§ocuk ÅŸenliÄŸi ve 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma Â GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± kapsamÄ±nda genÃ§lik Â festivali dÃ¼zenlenmesi kararÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

Etkinlikler Ã§erÃ§evesinde Â 300 bin TL Ã¶denek ayrÄ±ldÄ±.