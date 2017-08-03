YaklaÅŸan Kurban BayramÄ± nedeniyle kurbanlÄ±k satÄ±ÅŸlarÄ±nda durgunluk yaÅŸanÄ±yor.

15 yÄ±ldÄ±r hayvan besiciliÄŸi yapan Mehmet Ã–zkan, gazetemize Ã¶zel bir aÃ§Ä±klama yaparak diÅŸi hayvan kesimi yasaÄŸÄ±nÄ± ve kurbanlÄ±k fiyatlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik’in “Kurban BayramÄ±’nda diÅŸi hayvan kesimini yasakladÄ±k” aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine kurbanlÄ±k fiyatlarÄ±nda geri Ã§ekilme olduÄŸunu ve bunun da satÄ±ÅŸlarÄ± etkilediÄŸini belirten Ã–zkan; “TarÄ±m BakanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± kurbanlÄ±k alÄ±cÄ±larÄ±nÄ± da tedirgin etti.” dedi.

“KURBANLIK ALICILARI TEDÄ°RGÄ°N”

Ã–zkan; “ TarÄ±m BakanÄ±’nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra fiyatlar geri Ã§ekildi. Ve ÅŸu an satÄ±ÅŸlar durmuÅŸ Â durumda. DiÅŸi hayvanlarÄ± kurban pazarlarÄ±na sokmayacaÄŸÄ±z diye aÃ§Ä±klamasÄ± kurbanlÄ±k alÄ±cÄ±larÄ±nÄ± tedirgin etti. VatandaÅŸlar, alsak ceza yer miyiz, ÅŸikayet olurlar mÄ± diye endiÅŸeliler. Gelen mÃ¼ÅŸteriler genelde erkek kurbanlÄ±k soruyor fakat almÄ±yorlar.” diye konuÅŸtu.

“FÄ°YATLARI AÅžAÄžI Ã‡EKTÄ°K”

KurbanlÄ±k fiyatlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ektiklerini belirten Ã–zkan; “FiyatlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekmemize raÄŸmen vatandaÅŸlar yine de almÄ±yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fÄ±rsat kolluyorlar. DiÅŸi hayvanlarÄ± pazara gÃ¶tÃ¼rmeyenlerden, kÃ¶yde besihanelerden daha ucuz alÄ±rÄ±z diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.” dedi.

“KÄ°LOSU 20 LÄ°RA”

Ã–zkan, kurbanlÄ±k fiyatlarÄ±nÄ±n ortalama bÃ¼yÃ¼k baÅŸ kilo olarak 35-40 TL arasÄ± deÄŸiÅŸirken, canlÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±n kilosunun 20 TL’den baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸ hayvanlarÄ±n da durumunda yine bir belirsizlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat canlÄ± kilo fiyatÄ±nÄ±n 25 TL’den satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

“Ä°THALDE GÃœMRÃœK VERGÄ°SÄ°NÄ°N KALKMASI FÄ°YATLARI DÃœÅžÃœRDÃœ”

Ä°thal hayvan alÄ±mÄ±nda GÃ¼mrÃ¼k Vergisi’nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n da kurban piyasasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§eken Ã–zkan; “Ä°thal hayvan alÄ±mÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k vergisinin kalkmasÄ± kurbanlÄ±k fiyatlarÄ±nÄ± da etkiledi ve dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ oldu. BÃ¶yle bir karar uygulanacak ise, bana gÃ¶re karar bu 6 ay Ã¶nceden aÃ§Ä±klanmalÄ±ydÄ±.Â KÃ¶ylÃ¼ diÅŸi kurbanlÄ±klarÄ±nÄ± besledi, masraf etti ÅŸimdi de ne kestirebiliyor, ne de satabiliyor. Bir Ã§uval yem 55 TL lira. Bir kurbanlÄ±k hayvanÄ±n ortalama olarak kurbana beslenmesi iÃ§in 1.500 TL lira yem, saman masrafÄ± var. Åžimdi beslediÄŸi kurbanlÄ±k diÅŸi hayvanlarÄ± ne yapacak? Åžu an hayvancÄ± bir Ã§Ä±kmazÄ±n iÃ§inde.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“MAÄžDURÄ°YETÄ°MÄ°Z GÄ°DERÄ°LSÄ°N”

Ã–zkan, hayvan besicileri olarak yeni TarÄ±m BakanÄ±’nÄ±n bu konuyla ilgili olarak yeni bir dÃ¼zenleme getirmesini umut ettiklerini belirterek; ” Ä°nÅŸallah tarÄ±m bakanÄ± deÄŸiÅŸti yeni bakanÄ±mÄ±z yeni bir dÃ¼zenleme getirerek hayvancÄ±nÄ±n maÄŸduriyetini giderir.” dedi.