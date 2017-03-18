Koyun-Keçi Birliği Başkanı Koşar’dan açıklama

Aydın’da bir süredir İl Tarım Gıda Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin yeni başkanı Nazmi Koşar, 2014 yılında başlatılan ‘Koç’ projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Proje kapsamında toplanan koçların kabul görmediğini de belirten Birlik Yönetim Kurulu başkanı Nazmi Koşar, kendinden önceki dönemde gerçekleşen projeden doğacak zarar ve hak kaybını kabul etmediklerini söyledi.

Konuyla ilgili kamuoyu duyurusu yapan Aydın Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Koşar, “Aydın İl Özel İdaresince desteklenen ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde görevli çok sayıda akademisyenin araştırıcı olarak yer aldığı ‘Aydın İli İçin Koç ve Teke Deposu Oluşturma ve Suni Tohumlama Uygulaması İle Damızlık Koç-Teke Gereksiniminin Karşılanması’ projesi 2014 yılında başlatılmıştır. Proje sonuç raporu ise 2016 yılında yazılarak sonlandırılmıştır. Proje kapsamında araştırıcı akademisyenler tarafından farklı illerden damızlık olarak alınan koçlar ise Birliğimize bırakılmıştır. Yapılan kontrollerde yetiştiricilerin bu koçları, sürüsünde bulundurmak istemedikleri, koçların fiziksel olarak kötü bir görüntüye sahip ve çok ileri yaşlarda (10-13 yaş) oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle birliğin uhdesinde bırakılan koçlar Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından Birliğimizde gerçekleştirilen açık arttırma usulü ile satışı gerçekleştirilmiştir. Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak, kayyum atanarak yönetimden uzaklaştırılan önceki birlik Başkanı Halit Kahraman ve Yönetim Kurulu tarafından koordine edilerek devreye sokulan bu proje uygulamaları nedeni ile ortaya çıkacak hiçbir zarar ve hak kaybı hususunda sorumluluk kabul edemeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. (İHA)