KÖSE; “YENİ ZALİMLER YARATMAYALIM”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, referandum çalışmaları nedeniyle Aydın’lı partililer ile bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı parti binasında basın toplantısı yapan Köse; “Karanlığa inat, gökkuşağı bahçelerine ulaşmak için her renkte, her dilde umudu büyütmek için bize çok ihtiyaç var.” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Ayfer Cömert, MYK üyesi Arife Hatunoğlu, CHP İl Başkanı Bayram İnci, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve çok sayıda partilinin hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak konuşan Ayşe Özdemir, hayırları arttırmak ve alan çalışması yapmak için Aydın’a gelen CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse’ye teşekkür etti.

Özdemir’in konuşmasının ardından söz alan CHP İl Başkanı Bayram İnci de; “Cumhuriyetle birlikte bir çok kazanımı elde eden kadınlarımız gelecekleri için, kadınla erkek eşit değildir diyen zihniyete gereken dersi vermek için, alanlarda hep birlikte mücadele edeceğiz. Günümüzü değil, ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini kurtaracağız.” dedi.

“KADINI İKİNCİ SINIF GÖREN ZİHNİYETE GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ”

Kadınların kazanımlarına sahip çıkmanın önemine değinen İnci; “Seçmenimizin yarısı kadın, yarısı da onların eşleri ve çocukları. O yüzden kadınlarımıza çok büyük işler düşüyor. Ben sizlere inanıyorum. Atatürk Cumhuriyetini içselleştirmiş, kendi haklarına sahip olmuş, gerçekten bir çok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkını kazanan kadınlarımız burada ağırlıklarını koyarak bu anayasaya hayır diyerek geçit vermeyeceklerine inanıyorum. Biz Aydın’da da bu çalışmalarımıza hep birlikte başladık. Çok yüksek oranda burada hayır çıkartacağız buna inanıyorum. Mecliste kadınlarımız ve çocuklarımızın aleyhinde olan bir yasanın geçmesini engellemek için kadınlarımız sayesinde izin verilmedi. Bu anayasa geçerse, bir defadan birşey olmaz diyen zihniyeti durduracak hiçbir güç kalmayacak. O yüzden hep beraber çalışacağız, Bu kadını ikinci sınıf gören zihniyete gereken dersi hep beraber vereceğiz.” diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de, konuşmasına yerel basının seslerinin duyurulması anlamında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak başladı ve basın mensuplarına bu anlamda teşekkür etti.

“BU ANAYASANIN HİÇBİR MEŞRUİYETİ YOKTUR”

Kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde Aydın’ın çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Köse; Aydın’dan doğacak olan güneşin Anadolu’ya dalga dalga yayılmasını diledi.

Köse; “Hepimiz insanlık için en güzel rejim olan Cumhuriyete sahipken, Anayasa değişikliği adı altında bir metin, hiç sıkılmadan, gözlerimizin içine baka baka bize dayatılmak isteniyor. Buna rıza mı göstereceğiz? Hayır göstermeyeceğiz. Ülkemiz Anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip ama adı Cumhurbaşkanı olan ve bütün güçleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına doğru sürüklenmektedir. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Bu anayasanın hiçbir meşruiyeti yoktur. Çünkü içinde halk yoktur. Bu anayasa değişikliği paketi halkın bir talebi olarak mı ortaya çıkmıştır? Bizim böyle bir talebimiz var mıydı? Biz 82 Anayasasına da karşı bir ekibiz. Ama yeni bir Anayasa yazılması halinde Anayasa değişikliğindeki maddeleri değiştirerek yeni bir anayasa yazabilirdik.” diye konuştu.

“SAKAT BİR SİSTEMDİR”

“Hiçbir anayasal kurumun, halkımızın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen Anayasa değişikliği halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır.” diyen Köse; “Türk toplumu bu süreç içerisinde kutuplaştırılmıştır. Meclis’e ilk geldiği dönemlerde bile bu halk ikiye bölünmüştür. Böyle bir metnin teklif edilmesi bizim, bu halkın vicdanının yok sayılmasıdır. Parti başkanı bir Cumhurbaşkanına dönüştürülmüş, yeni adıyla bize dayatılmak istenmektedir. Bu tartışmayı mevcut cumhurbaşkanı üzerinden götürmek yanlış olur. Bu süreç bundan sonraki yıllarda da devam edecek bir süreçtir. Bu mesele parti meselesi değildir. Bu mesele ülkemizin geleceğinin, çocuklarımızın geleceğinin oylanması meselesidir. Onun için diyorum, bizlere kadınlara çok iş düşüyor. Bu sistem doğru bir sistem de değil. Bu sistemin kendisi sakat bir sistemdir. Bu sistemde yetkiler bir kişiye verilecektir. Bizim böyle bir talebimiz yok. İstersen kendini ülkücü milliyetçi, solcu tanımla nasıl tanımlarsan tanımla, ama bu referandumda ülkenin geleceğini oylayacağını ve çocuklarımızın geleceğini oylayacağını düşünerek sandığa gitmenizi istiyorum. Bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Hep bir ağızdan haykırmamız gerekiyor. Her türlü egemenliğin millete dayalı olduğunu ve mutlak egemenliğin bir kişiye verilemeyeceğini anlatmamız gerekiyor.” dedi.

“HAKLIYIZ, BAŞARACAĞIZ”

Referandum sürecinde özellikle kadınlara çok iş düştüğünü ve kadınların ideolojik tartışmalara girmeden yapılacak olan hayır kampanyasının başarıya ulaşabileceğini ifade eden Köse; “Bize dayatılmak istenen bu sistemde yargı, yürütme yasamanın birbirini denetleme yetkisi yok. Her şeye o bir kişi karar verecek. Biz yüzyıllardır alışkın olduğumuz demokratik, cumhuriyet kazanımlarından vaz mı geçelim? Bu ülkede böyle bir şeye ihtiyaç mı var? Cumhuriyetimize geleceğimize, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanın onuru, en doğal hakkımız olan direnme hakkımız için hayır dememiz gerekiyor. Hataların, eksiklerin, yanlışların sadece demokrasi rejiminde ve özgür bir meclis varlığında düzeltilebileceğini anlatmamız gerekiyor. Anadolu’nun gözü batıda, batıdan çıkacak olan hayır sesleri ne kadar çok çıkarsa Anadolu’da o kadar karşılık bulacaktır. Karanlığa inat, gökkuşağı bahçelerine ulaşmak için her renkte, her dilde umudu büyütmek için bize çok ihtiyaç var. Biz kadınlar Cumhuriyetin bize vermiş olduğu kazanımlardan vaz mı geçelim? Özellikle kadınlara çok iş düşüyor. Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi sen ben kavgasına getirmeden, güler yüzle yapacağımız bir hayır kampanyası başarıya ulaşacaktır. Çünkü biz haklıyız, haklı olduğumuz için başaracağız, kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

“ZALİMLERİ VAR EDEN MAZLUMLARIN RIZASIDIR”

Köse konuşmasına şöyle devam etti;

“Herkesin huzur içinde yaşayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz. Bu mümkün. Şunu asla unutmayın, zalimleri var eden mazlumların rızasıdır. Yeni zalimler yaratmayalım. Bu ülkenin yeni zalimlere ihtiyacı yok. Bu ülkenin sağduyuya, demokrasiye ve Cumhuriyete ihtiyacı var. Güneşin doğduğu her ufukta umuda giden bir yol mutlaka var. Bizler umuda giden bu yolda ülkesini seven, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın hangi partiyi tutarsa tutsun hiç ayrım yapmadan hep birlikte bir yürek olarak mücadele edeceğiz. Tüm renklerimizle, özgür, onurlu ve barış içinde yaşayacağımız bir ülke için hayır diyeceğiz.”

Yapılan basın açıklamasının ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve partililer Adnan Menderes Bulvarı’ndaki esnafları ziyaret ederek hayır çağrısında bulundular.