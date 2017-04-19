KOÇAK; “HEPİMİZ DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ” KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), tarafından yürütülen, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin İstihdama Yönelik Mesleki Eğitim Projesi” kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Meandros Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaattin Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yücel Mavi, Adnan Menderes Üniversite(ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Sanayi Odası Genel Sekreteri Kerem Öden, AYTO Başkanı Hakan Ülken, ATB Başkanı Adnan Bosnalı, AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan ve çok sayıda kişi katıldı. “Sürdürülebilir Kalkınma İçin İstihdama Yönelik Mesleki Eğitim Projesi” kapanış toplantısında, istihdam ve yatırım çalışmaları ile sonuçları değerlendirildi. Toplantıda ilk olarak proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri anlatan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaattin Yalçınkaya, Mesleki Eğitim Öğrenci Anketini, protokole sundu. “İŞSİZLİĞİ AZALTMAYI İSTEDİK” Yalçınkaya’nın ardından kürsüye gelen Aydın Sanayi Odası Genel Sekreteri Kerem Öden ise, “Öncelikli hedef olarak istihdamı ve mesleki eğitimi belirledik. Yola çıkarken sanayicimizin ihracatını arttırmak, istihdamı sağlamak ve işsizliği azaltmayı istedik. Bu yönde de 50’ye yakın istihdam garantili meslek eğitim kursları açtık. Bu kurslarda başarılı olanlara iş sağlanmış oldu. Daha önce eğitimi olmaya kişilere yaklaşık 4 aylık eğitimle, meslek öğretilmiş oldu.” dedi. Öden ayrıca Aydın Sanayi Odası olarak yaptıkları çalışmaları da anlattı. “BERBER ÇIRAĞI BULAMAYACAĞIZ” Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Selahittin Çetindoğan da, istihdama katkı sağlamak istediklerini belirterek; “Meslek Lisesi’ne giden öğrencilerimize daha da fazla değer verilmelidir. Sanayide çırak açığı çok fazla. Böyle giderse günün birinde bizi traş edecek berber çırağı bulamayacağız.” şeklinde konuştu. “TARIMDA ÇOK CİDDİ BİR AÇIK VAR” Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı ise, yaklaşan incir sezonu ile ilgili yaşanan eleman sıkıntılarına değinerek; “Türkiye’de neredeyse herkes akademi mezunu oldu, bizlere iş için gelen telefonlarda hep 4 yıllık üniversite mezunlarıyla konuşuyoruz. Ama Aydın olarak tarımda çok ciddi bir açık var. İncir sektöründe 30 bin kişi çalışıyor ancak bunun nasıl paketlendiğini bile bilen yok. Herkes anne-babadan kalma veya arkadaştan görme yöntemlerle bir şekilde işe devam ediyor. 3-4 ay sonra sezon başlayacak ama biz yine eleman bulamayacağız. Sadece akademi açmak ve eğitim vermekle sorunların çözülemez.Daha çok çalışmalı ve ne gerekirse yapılmalı.” şeklinde konuştu. Bosnalı’nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken de, mesleki ve genel istihdamla ilgili olarak, Aydın’ın dinamikleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise, ajanslarının 2010 yılından beri faaliyette olduğunu belirterek 2016 yılında başlanan Sürdürülebilir Kalkınma İçin İstihdama Yönelik Meslek Eğitimi projesinin her açıdan çok faydalı olduğunu ve ajans olarak bu projenin içinde yer almalarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

“PROBLEMLERİ ÇÖZÜCÜ BİR ÇALIŞMA OLDU”

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin İstihdama Yönelik Mesleki Eğitim Projesi”nin kapanış toplantısında son konuşmayı yapan Vali Ömer Faruk Koçak, projede yer alan bütün paydaşları, çalışmaya gerekli desteği vermeleri nedeniyle tebrik etti ve problemleri çözücü bir çalışma olduğunu belirtti.

Vali Koçak; “İl İstihdam Kurulunda paydaşlarımızla bir araya geldiğimizde, önümüze bazı kararlar gelir. Şu bölümleri açalım, ya da şu bölümleri açmayalım, nasıl yapacağız bu konuda karar alalım gibi. Bu kararları alırken niye aldığımızı bilerek mi alıyoruz sürecin geriye doğru takip edip baktığımızda aslında çok katılımcı bir süreç izlemediğimizi, katılımcı süreci izlemediğimiz için veriye dayalı, bilgiye dayalı karar destek sistemleri oluşturmadığımızı ve reel seçenekler arasından da bir karara ulaşamadığımızı görüyoruz. Böyle karar vermeyince de burada başkanlarımız söyledi, sektörde çalışacak nitelikli eleman bulamıyoruz, bu problem giderek büyüyor, öbür tarafta da işsizlik problemi hala duruyor.” dedi.

“HEDEFİMİZ 25 BİN”

men işsizliğin henüz çözülmediğini belirten Koçak; “Aydın’ın ihracatı çevremizdeki bizden daha hızlı gelişen illere göre daha yavaş kalıyor. Üretimimizi yeteri kadar katma değere ulaştıramıyoruz. İncir üretiminde çalışacak veya çalışan 30 bin kişi var. 30 bin kişi, günde bir lira daha fazla katma değer üretecek bir eğitime sahip olsa, günde 30 bin lira fazla katma değer üreteceğiz. Bu kadar reel sonuçları var bu işin. Öbür taraftan hâlâ istihdam edilebilirliği az nüfusumuz var, genç nüfusta Türkiye ortalaması %25, son açıklanan rakamlarda. İşsizlik oranımız Ocak ayı itibariyle %13. Yeni istihdam seferberliği ile beraber ciddi istihdam artışları meydana geldi. İlimizde de en son 6 bin üzerindeydi. Bu bir aylık sonuçtur. Önümüzdeki iki ayda bunun katlanarak artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz 25 bin. Bunun üzerindeki her bir puan bizim başarımız olacaktır. Altında kaldığımız her bir puan da bizim başarısızlığımız olacaktır.” şeklinde konuştu. Aydın’ın Türkiye ortalamasının altında bir işsizlik oranına sahip olmasına rağmen işsizliğin henüz çözülmediğini belirten Koçak; “Aydın’ın ihracatı çevremizdeki bizden daha hızlı gelişen illere göre daha yavaş kalıyor. Üretimimizi yeteri kadar katma değere ulaştıramıyoruz. İncir üretiminde çalışacak veya çalışan 30 bin kişi var. 30 bin kişi, günde bir lira daha fazla katma değer üretecek bir eğitime sahip olsa, günde 30 bin lira fazla katma değer üreteceğiz. Bu kadar reel sonuçları var bu işin. Öbür taraftan hâlâ istihdam edilebilirliği az nüfusumuz var, genç nüfusta Türkiye ortalaması %25, son açıklanan rakamlarda. İşsizlik oranımız Ocak ayı itibariyle %13. Yeni istihdam seferberliği ile beraber ciddi istihdam artışları meydana geldi. İlimizde de en son 6 bin üzerindeydi. Bu bir aylık sonuçtur. Önümüzdeki iki ayda bunun katlanarak artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz 25 bin. Bunun üzerindeki her bir puan bizim başarımız olacaktır. Altında kaldığımız her bir puan da bizim başarısızlığımız olacaktır.” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMA KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”

Mesleki eğitimin, istihdamın önemli alanlarından bir tanesinin örgün ve yaygın eğitim olduğuna değinen Koçak; “Elimizde araçlar var, Elimizde hedef kitlemiz var, elimizde açık işler de var ama bunlar bir türlü bir araya gelmiyor. Bunların bir araya gelmemesi neden kaynaklanıyor bunun araştırılması lazımdı. Dolayısıyla bu çalışma da buradan ortaya çıktı. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nda biz yönetim kurulu olarak şöyle bir karar aldık: Yapacağımız çalışmalar minimum kaynakla, maksimum sonuçla olmalıdır. Güney Ege bölgesine, illerimize olabildiğinde yüksek katma değer sağlamalıdır. 30 bin liralık yaklaşık bir harcamayla ortaya çıkan sonuçlar ciddi sonuçlar doğuracak, katma değerler oluşturabilecek sonuçlardır. Bu anlamda çalışmanın başarılı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Vali Koçak, yapılan çalışmanın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, bütün paydaşların katılımıyla önemli sonuçların ortaya çıktığını belirtti.

“HEPİMİZ DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ”

İnsanların hayat kalitesini belirleyen en önemli faktörlerin birinin gelirleri olduğunu söyleyen Koçak; “Biz hedef olarak bazı şeyleri görüyoruz. Diyoruz ki güçlü insan kaynağına sahip müreffeh insanların yaşadığı, tarımda, ticarette, turizmde dünya markası olmuş, dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri olmalı. Bunu yapabilmek için istihdam çok kilit bir noktadır. İstihdam edilemeyen insanların sürekli gelirleri olmaz. Sürekli gelirleri olmayan insanların hayatları istikrarlı olmaz, mutlu olmazlar. Eğer bu hedefe ulaşacaksak bunları hiç boşluk bırakmadan yapmamız lazım. Bu bizim mevcut hayat tarzımızı devam ettirerek gerçekleştirmesi mümkün olmayan bir şey. Bir değişimden bahsediyoruz. Bu kim tarafından gerçekleştirilecek? Bu ilde yaşayan bir milyon 68 bin Aydınlı kardeşlerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Artısı eksisi çoğu azı hepsini topladığımızda koyduğumuz hedefe ulaşabilmek için hepimiz tarafından bir gayret bir değişim süreci ortaya konacaktır. Hepimiz değişmek zorundayız. İş yapma tarzlarımızı değiştirmek zorundayız teknoloji değişiyor, dünya değişiyor, yönetim teknolojisi değişiyor yönetim tarzları değişiyor, uluslararası ilişkilerdeki dengeler değişiyor, ülkelerin kendi içindeki sosyal dengeleri değişiyor, dolayısıyla her şey değişirken bizim aynı şekilde kalmamız mümkün değil. Bunu yaparken de sadece genel hedefler global hedefler koymak yetmez.” dedi.

“ŞEYTAN DETAYLARDA GİZLİDİR”

“Şeytanı sevmem ama, şeytan detaylarda gizlidir diye bir söz vardır.” diyen Koçak; “Evet şeytan detaylarda gizlidir. Oradaki şeytanı bulup detayları çözmeden ayağımızdaki prangaları ortadan kaldırmadan bizim müspet değişimimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmadan bunları yapmamız da mümkün değil. İstihdam alanındaki engeller de bunun gibidir. Bazen hiç görmediğimiz küçük bir detay bizim çok büyük bir başarımızı engelliyor olabilir. Bunun için heyecanla çalışmamız lazım, amatör ruhla gayret sarf etmemiz lazım ama profesyonel ruhtan da taviz vermememiz lazım. Bu yaptığımız çalışma da bunun bir örneğidir. Profesyonel standartlarda, ciddi ve ideolojik bir çalışma. Eğitim sektörü, sanayi sektörü, ticaret sektörü, turizm sektörü de faydalanacak bu işten. Bunu burada bırakmamamız lazım. Bir eylem planı hazırlamamız lazım. Bir eylem grubu oluşturup aylık gelişmeleri takip edebileceğimiz eylemlerin detaylarını da oluşturan bir grup oluşturarak hemen çalışmaya başlamamız lazım. Bunların süratle hayata geçirilmesi, insanlarımızın hayatına dokunması gerçek sonuçlar üretmesi lazım. Tüm kurumlar üzerine düşen neyse eksiksiz yerine getirmesi ve sonuçta yeni gelen neslimizin mesleki eğitim alanında eksiklerini tamamlayıp daha istihdam edilebilir hale getirebilmesi diğer taraftan da sanayimizin sektörlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ilimizin ve ülkemizin refahına katkıda bulunmamız gerekir diye düşünüyorum.” dedi.