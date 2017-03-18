KIŞ GERİ GELDİ

Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Aydın’da da etkisini hissettirmeye başladı.

Yurdun kuzey kesimlerinde görülen kar yağışı ve sıcaklık düşüşleri, Aydın ili genelinde ise birkaç derecelik ani sıcaklık düşüşü ve yağmur olarak etkisini gösterdi.

Aydınlılar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimini günlük sohbetlerinde birbirlerine hatırlatırlarken, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle durumdan olumsuz etkilendiler.

Kentin meydanlarında ve ana caddelerindeki hareketlilik soğuk havanın etkisi yüzünden azalırken, çay bahçeleri ve açıkhava mekanları gibi işletmeler de müşteri kaybı yaşıyorlar.

Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarındaki düşüş Cumartesi günü de devam edecek.

Ancak pazar gününden itibaren Aydın’daki hava sıcaklıklarının artış eğilimine girmesi bekleniyor.

Pazar günü en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü ise tahminlere göre sıcaklık artışı sürecek, güneşli bir günle birlikte günün en yüksek sıcaklığı 21 dereceyi bulacak.

Salı günü yine güneşli ve günün en yüksek sıcaklığı 23 derece olacak.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)