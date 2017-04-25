KİRAZ CEP YAKIYOR

Pazar tezgahlarında yerini alan sezonun ilk kirazları el yakıyor.

İlkbahar ve yaz mevsiminin en çok tercih edilen ve tüketilen meyvelerinden kiraz, Aydın’da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.

Kilosu 30-35 liradan başlayan kirazlar pazarlarda 300 gramlık paketler halinde 10 liradan satılıyor.

Pazarcılar henüz sezonun ilk kirazı olduğu için fiyatının çok pahalı olduğunu, bu sebeple ancak gramlar halinde satabildiklerini belirttiler.

Şu anda cep yakan kiraz fiyatlarının yaklaşık bir ay sonra normal seviyeye düşeceğini söyleyen pazarcılar; “Pahalı olmasına rağmen mevsimin en güzel meyvelerinden olan kirazı vatandaşlarımız gramla dahi olsa alıyorlar. Kiraz müşterilerimiz, özellikle hamileler ve çocuklar.” dediler.

(FİLİZ DİNDAR)