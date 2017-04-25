Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
25 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Ekonomi, Yaşam

KİRAZ CEP YAKIYOR

Pazar tezgahlarında yerini alan sezonun ilk kirazları el yakıyor.
İlkbahar ve yaz mevsiminin en çok tercih edilen ve tüketilen meyvelerinden kiraz, Aydın’da pazar tezgahlarını süslemeye başladı.
Kilosu 30-35 liradan başlayan kirazlar pazarlarda 300 gramlık paketler halinde 10 liradan satılıyor.
Pazarcılar henüz sezonun ilk kirazı olduğu için fiyatının çok pahalı olduğunu, bu sebeple ancak gramlar halinde satabildiklerini belirttiler.
Şu anda cep yakan kiraz fiyatlarının yaklaşık bir ay sonra  normal seviyeye düşeceğini söyleyen pazarcılar; “Pahalı olmasına rağmen mevsimin en güzel meyvelerinden olan kirazı vatandaşlarımız gramla dahi olsa alıyorlar. Kiraz müşterilerimiz, özellikle hamileler ve çocuklar.” dediler.
(FİLİZ DİNDAR)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim Esnaf Odası yeni yerine taşınıyor
Share

BENZER HABERLER

“SAĞLIKTA SÖZ DEĞİL İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ”

“SAĞLIKTA SÖZ DEĞİL İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ”

“Kadına şiddet sadece bedene değil ruha da zarar veriyor”

“Kadına şiddet sadece bedene değil ruha da zarar veriyor”

Sağlık Okulu’nun ikinci konusu ‘spor yaparken sağlığı korumak’ oldu

Sağlık Okulu’nun ikinci konusu ‘spor yaparken sağlığı korumak’ oldu

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

Toyran’dan 112 Acil Servis İstasyonu’na Sürpriz Ziyaret

Toyran’dan 112 Acil Servis İstasyonu’na Sürpriz Ziyaret

AYDINLILARA ÜCRETSİZ “AKCİĞER FONSİYON TESTİ”

AYDINLILARA ÜCRETSİZ “AKCİĞER FONSİYON TESTİ”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Salı 04/25 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C.
Parçalı Bulutlu
Salı 04/25 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5899

  • Euro

    3,9259

  • BIST

    94.246

  • Altın

    146,5398

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE