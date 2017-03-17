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17 Mart 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

KILIÇDAROĞLU, ŞEHİT EKER’İN AİLESİNİ UNUTMADI

16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında Aydın’a bir dizi ziyarette bulunmak için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Polis Nedip Cengiz Eker’i unutmadı ve  ailesini evinde ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris’te şehit düşen Aydın’lı Nedip Cengiz Eker’in, Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve partililer eşlik etti.
Şehit Polis Nedip Cengiz Eker’in babası İlhan Eker konuklarını kapıda karşıladı ve evinde ağırladı.
Kılıçdaroğlu şehit ailesinin evine ziyaretini basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ŞEHİTLERİMİZ TÖRENLERLE ANILACAK
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