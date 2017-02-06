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06 Şubat 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Yaşam

Kahraman polisin adı Efeler’de yaşatılacak

Efeler Belediye Meclisi Şubat ayı 2. olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İzmir’de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adının Efeler’deki bir parka verilmesi kararı alındı.
Efeler Belediye Meclisi Şubat ayı 2. belediye meclis toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Halis Günday’ın başkanlık ettiği toplantıda terör örgütü PKK’nın İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen Fethi Sekin’in adının Kemer Mahallesi 1726 Sokak’ta yeni yapılacak olan parka verilmesine oy birliği ile karar verildi. Öte yandan Osman Yozgatlı Mahallesi 210,1295,1206 Sokak kesişiminde yeni yapılacak olan parka Barış ve Özgürlük, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı’nda yapılacak olan parka ise Efe Emir Ayşe isminin verilmesi kararı alındı.
Alınan kararlar sonrası Başkan Vekili Günday, “Kahraman polisimiz görevine olan bağlılığı ile kendi canını tehlikeye atarak teröristlere karşılık verdi.

Yaşanan silahlı çatışmada görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde şehit düşen polis memurumuzun ismini ilçemizde de yaşatma kararı aldık. Meclis üyelerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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