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06 Mart 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Siyaset

KADINLAR, DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ PANELİ’NDE BULUŞTU

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile, CHP Aydın İl Kadın Kolları’nın düzenlediği “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” paneli CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın katılımı ile gerçekleşti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen panelde konuşan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir; “Kadınlar birlik olursa, dünya yerinden oynar.” dedi.
Özellikle kadınların ilgi gösterdikleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın “Neden Hayır” dediklerini anlattığı panele; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, CHP İlçe Kadın Kolları Başkan ve üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
“KADINSIZ BİR TOPLUM ÇORAK BİR TOPRAĞA BENZER”
Cankurtaran’ın sunumundan önce konuşan CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir; 8 Mart Dünya Kadınlar gününün önemine değindi ve, kadınsız bir toplumu, çorak bir toprağa benzettiğini vurguladı.
Özdemir; “8 Mart  tüm dünyada kadınların eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu  bir yaşama isteklerini dile getirdikleri bir gündür. Her yıl 8 Mart tarihinde  dünya genelinde kutlanan emekçi kadınlar günü şiddet  ve istismar mağduru kadınların gölgesi düşüyor. Geçen yıl  ülkemizde 328 kadınımızı cinayete kurban verdik. Her dört saatte bir kadın tecavüze uğruyor, kadını gördüğü şiddetle, uğradığı haksızlıklarla değil, toplum  içerisindeki başarısıyla, fedakar  duruşuyla anılmasını istiyoruz. Bir ülkenin  ekonomik açıdan refahı ve kalkınmışlığı kadının iş gücü  piyasasındaki piyasa içinde yer almasıyla önemlidir. Kadınların haklarını engellemek demek o toplumu  bitirmek demektir. Kadınsız bir toplum, çorak bir toprağa benzer.” dedi.
“KADINLAR BİRLİK OLURSA DÜNYA YERİNDEN OYNAR”
Bir çok dünya ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatan Özdemir; “5 Aralık 1934’de bir çok Avrupa ülkesinden önce biz kadınlar seçme ve seçilme hakkımızı kazanmışız. Bu kadınlar için bir devrimdir. Aradan geçen bunca yılda biz kadınların kazanımlarını daha ileriye taşıması gerekirken, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetme  mekanizmalarında önümüze konulan engeller kadının siyasal ve sosyal yaşama katılma konusunda erkeklere oranla çok daha  fazla mücadele vermek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Kadınların bu konuda  verdikleri mücadele çok değerlidir. Bizim, tüm çabamız kadınların  insan hakları temelinde siyasi ve sosyal  bilincinin geliştirilmesi, toplumun bu  gelişimi benimsemesi ve içselleştirmesi, bu değişim ve  gelişiminde de kadının, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarıyla taçlandırılması içindir. Gelinen bu noktada  Anayasa ve yasalarda var olan haklarımızı hayata geçirmek için daha iyi örgütlenmemiz, dayanışmamızı güçlendirmemiz, emeğimizi birleştirmemiz gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kadınları engelleyen ayrımcı unsurların kaldırılması, kadın ortak  mücadelesi ile olacaktır. Biz inanıyoruz ki, kadınlar birlik olursa dünya yerinden oynar. Birlik olacağımızı ümit ederek tüm emekçi  kadınları özgür, eşit bir dünya diliyorum.” diye konuştu.
“Dünya Emekçi Kadınlar Günü” paneli CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın hazırladığı sunum ile  devam etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiğini söyleyerek başladığı konuşmasında Aydın’la gurur duyduğunu belirten Cankurtaran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve referandum süreci ile ilgili  sunumunda özellikle algı yönetimini bilinç altından başlayarak anlattı.
(KUDRET CAN)

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