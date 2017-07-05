KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMİ VERİLDİ

Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen kadın girişimcilere yönelik ücret eğitim programı Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda kadın girişimcilerin katılımı ile başladı.

İşletmelerin sürdürülebilirliği için kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu donanımın oluşturulması ve girişimcilere yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan eğitim Proje Koordinatörü Soner Şahan tarafından verildi.

10 gün sürecek olan eğitimin ilk gününde katılımcı kadın girişimcilere “İşletme Organizasyonunda Vizyoner Kimlik” dersi verildi.

İş sahibi kadınların, girişimci ruhlarını daha da geliştirmek, işlerini giderek büyütmek ve uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak hedefiyle düzenlenen eğitim planı sonrasında yapılacak sınavlarda 50 puan ve üzerinde alan, ayrıca %80 katılım sağlayan kadın girişimciler başarı belgesi alacaklar.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu Eğitim programında katılımcılara ayrıca; İşletmenin Evrensel Köydeki Adresi, Yönetimin Ruhu, Kurumsal ve Bireysel Motivasyon, Müşteri İlişkilerinde Süreklilik, Kurumsal Yönetici ve İnsan Kaynakları, Aile Şirketlerinde Kritik Başarı Faktörleri, Şirket Yönetimine Finansal Bakış, Yenilikçi Yönetim Becerileri ve Sorun Çözme Karar Verme dersleri de verilecek.