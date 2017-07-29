JMO İL TEMSİLCİSİ’NDEN DEPREM UYARILARI

“ZEMİN KAYNAKLI SORUNLAR SORGULANMALI”

“FAY HATTI TESPİT EDİLMELİ, YAPILAŞMA İZNİ VERİLMEMELİ”



“3U 1D KURALINA UYULMUYOR”



Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, son günlerde Ege Bölgesi’nde yaşanan ve son olarak Gökova Körfezi’nde meydana gelen depremler ile ilgili olarak gazetemize özel bir değerlendirmede bulundu.

Kuru; “B iz mühendis ve mimarlar her türlü afeti önlemek adına teknik tecrübe ve bilgi birikimimizle milletimize hizmet etmeye hazırız.” dedi.

“İNSANLARIMIZIN GÜVENLİKLERİ İÇİN ELLERİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Dünyanın varoluşundan itibaren oluşan doğa olaylarının, insan faktörünün de eklenmesiyle günümüzde ciddi afetlere sebebiyet verdiğini belirten Kuru; “Bu afetler günümüzde depremler, heyelanlar, su baskınları, taşkınlar, kuraklık, fırtına ve benzeri sonuçlar doğurmakta olup, afetin gerçekleştiği bölgede yaşayan insanlarımıza maddi ve manevi zararlara sebebiyetler vermektedirler. Ülkemizde görev yapmakta olan mühendis ve mimarlarımız, afetlere sebebiyet verebilen doğa olaylarının etkilerini azaltacak veya engelleyebilecek yönde çalışmalar yapmak suretiyle insanlarımızın huzur, mutluluk ve güvenlerinin tesisi için ellerinden geleni yapmaktadırlar.” diye konuştu.

Seçilen yerleşim alanlarının uygun olmaması, uygun projelerin uygun malzeme seçimiyle ortaya konmaması ve bu işleyin denetlenememesinden dolayı sık sık can ve mal kayıplarına sebebiyet veren afetlerin meydana geldiğini vurgulayan Kuru, geçtiğimiz günlerde Gökova Körfezi’nde meydana gelen deprem ile ilgili olarak ise; “ Gökova Körfezi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremi ele aldığımız takdirde Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından deprem öncesinde bölgede yapılan çalışmalarda 7.0 büyüklüğüne ulaşmayan bir depremin beklendiği ve belli bir süre artçı sarsıntılar yaratabileceğini dile getirmiştir. Meydana gelen depremin Tsunami yaratabileceği belirtilmiş ve deprem açısından bölge genelinin kayalık zeminden oluşması, yapılaşmanın da az katlı betonarme yazlık yapılardan oluşmasının deprem etkisi açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Yapılmış olan akademik çalışmanın meydana gelen deprem etkilerini doğrular niteliği dikkate alındığında doğal afetlere bakış açımızı ve zararlarını azaltabilmek açısından neler yapılabileceği bir kez daha önemle değerlendirilmelidir.” dedi.

“ZEMİN KAYNAKLI SORUNLAR SORGULANMALIDIR”

Ege Bölgesinde son aylarda meydana gelen depremlerin dikkate alındığında, Aydın’da 1955 Balat Depreminin ardından 120 yıldır yıkıcı bir depremin yaşanmadığını vurgulayan Kuru; “Özellikle horst graben sisteminde bulunan Aydın havzası yerleşim yerlerinin genellikle uygun olmayan, yeraltı suyu seviyesi yüksek alüvyon sahalarda yapılaşmanın yoğunlaşması ve uygun olmayan alanlarda yapılaşmanın artması ciddi endişe kaynağı olmaktadır. Deprem dışında, mevcut afet risklerine heyelan, taşkın ve sel gibi riskler de eklendiğinde ilimiz genelinde zemin kaynaklı sorunların ne kadar önem arz ettiği dikkatle izlenip sorgulanmalıdır.” şeklinde konuştu.

“3U VE 1D KURALINA UYULMUYOR”

Kuru, mevcut durumda afetler ve sebepleriyle ilgili; Uygun alan, uygun proje, uygun malzeme (3U) ve tüm bu sürecin denetlenebilirliği (1D) kuralına uyulmadığını belirterek; “ Toplumsal projeler ve konut projelerinde rantsal ve maddi çıkarların ön plana çıkması, TMMOB’nın mesleki denetim mekanizmalarının dışında bırakılması, Yerel idarelerimizin ve yapı denetim firmalarının teknik personellere sahip olmaması veyahut yeter sayıda istihdam etmemeleri, İlgili idarelerin, devlet idareleri ve ilgili meslek odaları arasında 3U ,1D kuralını uygulayabilmeleri adına işleyişi kontrol edecek ve koordinasyonu sağlayacak yönetmeliklerin olmaması veya yeterli düzeyde işleyişin sağlanamaması gibi sorunlar birinci derecede afet bölgesi sınırlarında bulunan Aydın ilimiz dahilinde gelecekte ciddi sıkıntılar yaratabileceği düşünülmektedir.” dedi.

“FAY HATTI TESPİTİ YAPILIP, YAPILAŞMA İZNİ VERİLMEMELİDİR”

Kuru açıklamasında son olarak, Aydın ili dahilindeki belediyeler ve yapı denetim kuruluşları bünyesinde teknik personel eksikliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak; “ Uygun olmayan alanlarda yapılaşmaya izin vermemek, eğer bu mümkün değilse mevcut yönetmeliklerin eksikliklerinin de giderilmesi suretiyle bu alanların yapılaşmaya uygun hale getirilmesi önerilmektedir. Aydın ili genelinde fay hatları tespiti yapılıp bu hat üzerine kesinlikle yapılaşma izni verilmemelidir. Mülki ve yerel idarelerin, ilgili meslek odalarıyla uyum ve eş güdüm sağlamaları dahilinde milletimizin bağrından çıkan ve ülkemizin her kurum ve kademeleri tarafından yetiştirilmiş biz mühendis ve mimarlar her türlü afeti önlemek adına teknik tecrübe ve bilgi birikimini milletimize hizmet etmeye hazır olduğumuzu gururla ifade ederiz.” şeklinde konuştu.

(KUDRET CAN)