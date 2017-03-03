Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
03 Mart 2017
Asayiş, Aydın, Bozdoğan, Buharkent, Efeler, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

Jandarmanın yakaladığı 38 şüpheliden 19’u tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan suçluların yakalanması için dokuz ilçede düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinden 19’u tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde 02 Mart 2017 tarihinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JSAT) ve asayiş timlerince suçluları yakalamak maksadıyla aranan şahıslara yönelik önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Yapılan huzur operasyonlarına 26 timden oluşan 136 jandarma personeli 38 aranan şahsı yakalamak maksadıyla adreslerine operasyon düzenledi.
İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği faaliyetler esnasında 1 terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY), 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 hırsızlık, 1 cinsel istismar, 3 basit yaralama, 2 çocuğun soy bağını değiştirmek, 1 tefecilik, 1 hakaret, 1 şantaj, 3 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 18 borçlunun ödeme şartını ihlal ve 2 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 38 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı
Share

BENZER HABERLER

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN PARKI AÇILDI

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN PARKI AÇILDI

“VATANSEVER GENÇLER ‘HAYIR’ SEVER!”

“VATANSEVER GENÇLER ‘HAYIR’ SEVER!”

FETÖ soruşturmasında 10 üniversite personeli adliyeye sevk edildi

FETÖ soruşturmasında 10 üniversite personeli adliyeye sevk edildi

CHP’li Yıldız hastanelik oldu

CHP’li Yıldız hastanelik oldu

Özakcan, Efeler halkını Çanakkale’ye uğurladı

Özakcan, Efeler halkını Çanakkale’ye uğurladı

Adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi tutuklandı

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7065

    • Euro

      3,9337

    • BIST

      89.722

    • Altın

      147,0954

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE