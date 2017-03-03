Jandarmanın yakaladığı 38 şüpheliden 19’u tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan suçluların yakalanması için dokuz ilçede düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinden 19’u tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde 02 Mart 2017 tarihinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JSAT) ve asayiş timlerince suçluları yakalamak maksadıyla aranan şahıslara yönelik önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Yapılan huzur operasyonlarına 26 timden oluşan 136 jandarma personeli 38 aranan şahsı yakalamak maksadıyla adreslerine operasyon düzenledi.

İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği faaliyetler esnasında 1 terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY), 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 3 hırsızlık, 1 cinsel istismar, 3 basit yaralama, 2 çocuğun soy bağını değiştirmek, 1 tefecilik, 1 hakaret, 1 şantaj, 3 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 18 borçlunun ödeme şartını ihlal ve 2 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 38 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. (İHA)