Jandarmanın 7 ayda düzenlediği operasyonlarda 22,8 kilo esrar yakalandı

Aydın’da jandarma ekiplerinin son yedi ayda düzenlediği 205 ayrı operasyonda 22,8 kilo esrar ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 259 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 2017 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında zehir tacirlerinin gençleri zehirlemesini önlemek maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlı ve etkin çalışmalarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı, mahalle muhtarını uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi. Organize edilen toplantıda konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, “Aydın İl Jandarma Komutanlığı olarak tüm birimlerimizle asayiş ve güvenlik uygulamalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. bu durumlar dahilinde ise kolluk kuvvetlerimize yardımcı olmak konusunda siz muhtarlarımız, bizlerin gözü kulağı olacaksınız ve huzurumuz için birlikte çalışacağız” dedi.

Uyuşturucu tacirlerinin özellikle gençleri hedeflediğini söyleyen Şen, bu durumun vatandaş-kolluk işbirliğiyle önlenebileceğini belirtti. Şen, uyuşturucuyla mücadele konusunda İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişlerin önemli olduğunu söyledi.

jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü narkotik ve jandarma asayiş timlerince 1 Ocak 2017 tarihinden bu yana düzenlenen 205 ayrı operasyonda 259 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 22 bin 874 gram esrar, 8 bin 232 kök kenevir, 94 gram kenevir tohumu, 92 adet extacy hap, bin 136 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 70 adet bong adı verilen madde ile 5 adet hassas teraziye ele geçirildi. (İHA)