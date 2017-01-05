İzmir’de Bombalı Terör Saldırısı

İzmir’deki terör saldırısının patlamanın ardından kaçan bir aracın yakalanması için Aydın’da polis ekipleri İzmir istikametinden gelen araçları didik didik arıyor.

Aydın’da polis ve jandarma ekipleri tüm yollarda tedbir aldı. İzmir’deki hain terör saldırısının ardından plaka, marka ve modelleri belirlenen araçların yakalanması için tüm yollarda tedbir alan ekipler 3 adet araç ve plaka üzerinde çalışma yapıyor.

Olayın ardından Aydın otoban gişelerinde çalışma başlatan Aydın polisi İzmir Bayraklı’dan kaçan, mühimmat ve patlayıcı taşıdığı belirtilen araç ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kapalı kasa araçlar, otomobiller ve toplu taşıma araçlarını didik didik arıyor. Yolda yığılma olmaması için aynı anda birkaç ekip çalışma yapıyor. Arama ve kontrol çalışmalarına asayiş ve trafik ekiplerinin yanında çevik kuvvet polisleri de destek veriyor. (İHA)